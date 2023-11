Luis Benavente, de Vox Populi: "Alberto Otárola ya cumplió su ciclo, creo que debe irse"

El director de la consultora Vox Populi, Luis Benavente, señaló que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ya cumplió su ciclo en el cargo y debería dar un paso al costado en beneficio del Gobierno y de todos los ciudadanos. Además, con respecto a la mandataria Dina Boluarte, mencionó que ha tenido una conducción tibia en cuanto al impulso de la economía.

"En términos generales, (un defecto de la gestión de Dina Boluarte) es la falta de mando del país. Yo no siento que ella tenga el timón de las cosas en el país. El presidente de Confiep dijo no hace mucho tiempo que el Gobierno no está haciendo nada contra la empresa privada, pero tampoco está haciendo nada para impulsarla (...). Le falta un mayor carácter en combatir la inseguridad ciudadana, en enfrentar la crisis", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Cumplió un rol muy importante el premier (Alberto Otárola). Hubo cuestionamientos a su legitimidad. Yo siempre estuve en desacuerdo a ese cuestionamiento. Hubo una campaña de desinformación internacional muy interesada, pero ahí Otárola cumplió un rol fundamental (...). Tal vez ya cumplió su ciclo y es necesario una renovación para impulsar la economía y defender al país de la criminalidad. Creo que debe irse", agregó.

¿Qué perfil debe tener el nuevo presidente del Consejo de Ministros?

En otro momento, Benavente indicó que quien asuma la dirección de la PCM en caso Otárola dé un paso al costado debe ser, ante todo, un político con carácter que pueda tomar las riendas del país.

"Creo que se requiere un político que tenga las riendas políticas, que tenga liderazgo, que sea conocido, que tenga lucidez, que tenga la capacidad de conducir ejecutivamente al Gobierno. Puede ser hombre, mujer, de cualquier especialidad, joven, mayor, adulto. Pero que sea alguien con mucho liderazgo, con mucha autoridad y con mucho manejo político. Y creo que los ministros deben responder a ese perfil", finalizó.