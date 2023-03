Autoridad Nacional de Infraestructura será quien reemplace a la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios. | Fuente: Andina

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para la creación de Autoridad Nacional de la Infraestructura (ANI). La iniciativa será enviada al Congreso con “carácter prioritario”. Esta institución absorberá a la llamada Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios.



Dicha entidad, según el Ejecutivo, tendrá entre sus objetivos estratégicos ejecutar obras emblemáticas en todo el territorio nacional, la prevención y el control de las cuencas hidrográficas para evitar huaicos e inundaciones, y llevar adelante el mejoramiento de la cuenca del río Rímac, entre otros.

Alberto Otárola, jefe del Gabinete Ministerial, explicó que esta entidad absorberá a la ARCC para ejecutar las obras contempladas en el Plan Nacional de Infraestructura y relacionadas con los servicios de alerta temprana, drenaje fluvial y protección de quebradas.

“Esta Autoridad Nacional de la Infraestructura se encargará de las obras emblemáticas y tratará de darle solución al problema de los 117 mil millones de soles de déficit en infraestructura que tiene el país. Esta autoridad será un ente permanente y a nivel nacional que trabajará con la rectoría de los ministerios correspondientes y con los gobiernos regionales, los alcaldes de todo el país, las obras prioritarias y emblemáticas que el país requiere”, comentó Otárola.

El proyecto de ley tendrá que ser debatido y luego sometido a una votación en el pleno del Congreso para ver si obtiene luz verde. Para Mary Mollo, especialista en gestión de riesgo de desastres de ESAN, el gobierno deberá ser más claro en lo que se refiere a "obras emblemáticas".

"Lo que necesitamos entender con la ANI (Autoridad Nacional de Infraestructura) es: ¿Qué se comprende como obras emblemáticas? ¿Qué estaría comprendiendo en el enfoque integral de riesgos de desastres y lo que es el manejo y prevención del recurso hídrico? No ocuparnos solamente en una de las cuencas como la del río Rímac. No debemos crear una entidad para borrar lo que no hemos podido hacer con la ARCC, sino tener una institución que nos dote al país de infraestructura para el proceso de desarrollo sostenible", sostuvo para RPP Noticias.

Mollo señaló que la ARCC tuvo un mal manejo del dinero público en obras que no funcionaron correctamente. Por ello, sostuvo que debería darse una mejor fiscalización.

"Tener a una autoridad nacional a cargo de la prevención y el manejo de las cuencas supone tener claro qué es lo que estamos entendiendo con ello porque no se puede repetir la misma historia que tenemos con la ARCC de hacer obras de pequeña envergadura como descolmatación en los ríos y que no se ocupa de hacer el manejo del recurso hídrico desde la cuenca en la parte alta, media, el destino del agua y en el piso de los valles. Tiene que haber un enfoque integral que no solamente tiene que ver con el manejo de la infraestructura, sino además con el mantenimiento de la misma", enfatizó.

La ARCC ha recibido numerosos cuestionamientos luego de las pocas obras de prevención que se realizaron en seis años | Fuente: Andina

SNI y la CCL sobre el proyecto

El presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, Miguel Honores Medina, saludó la iniciativa del gobierno en el aspecto de la prevención ante la posible llegada del Fenómeno de El Niño, pero advirtió los peligros de que dicha entidad se burocratice.

"Como toda iniciativa tiene riesgos y estas iniciativas estatales generalmente tienden a burocratizarse. Para que logren el objetivo tendrían que, de alguna manera, desactivar o desarticular entidades ejecutoras sobre la que podría llevarse a cabo esta nueva organización, pero también hay autoridades ejecutoras en los ministerios como el Pronied. Los gobiernos regionales ejecutan y son malos en ello, dicho sea de paso, entonces tendrían que considerar muchos aspectos para que esto funcione", precisó.

Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), también se pronunció con este anuncio en RPP y lamentó que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios no concretara los trabajos de prevención contra fenómenos naturales. En ese sentido, saludó que la presidenta Dina Boluarte haya impulsado esta nueva entidad.

"Este organismo público descentralizado debería ser el ente que haga el plan estratégico de la infraestructura nacional. Debería ser un organismo donde se garantice la decisión técnica, que prevalezca la técnica antes que la política", indicó Salazar Nishi.

La misma opinión tuvo Carlos Neuhaus, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, quien recomendó que la ANI debe ser un órgano autónomo liderado por personas bien capacitadas para llevar a cabo las labores.

"Que sea técnica como la Superintendencia de Bancos, como alguna de estas entidades autónomas que sus autoridades trasciendan los gobiernos para que sean manejadas por personas especializadas. El aparato burocrático debe ser elegido entre los mejores. Acá los proyectos muchas veces se hacen en orden de 'rompan filas', aparece un municipio que quiere hacer una plaza de toros o un estadio con cinco mil personas cuando solo hay una población de mil habitantes. Hay un total descontrol a nivel nacional de lo que es la gestión del Estado y una subutilización tremenda de los presupuestos asignados para la inversión", sostuvo.





¿Cuánto se debería invertir en la ANI?

La Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios tenía presupuestado utilizar S/ 8 150 millones este 2023 para ejecuciones de obras en 13 regiones afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero. Tras su virtual desaparición, otro debate es sobre la cantidad de dinero que la Autoridad de la Infraestructura debería utilizar para conseguir sus objetivos. ¿Usar un mayor presupuesto o solo incorporar el que deja la ARCC?

"Todo proyecto pasa por el tema económico, de presupuesto y la cantidad de recursos debe ser la necesaria para cubrir lo que cueste las obras, pero siempre en el Perú cuando se hacen los expedientes técnicos no consideran los precios reales, entonces terminamos con obras inconclusas porque el presupuesto se agotó. El presupuesto está en función de la disponibilidad de la caja fiscal y las prioridades también porque no se puede hacer todo en un solo tiempo", sostuvo Miguel Honores, presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL.

Para Henry Rafael, docente de la maestría en Gestión Pública de la Escuela de Postgrado UPC, el manejo del dinero que se le brinde debe ser utilizado de manera rápida ante los daños que han dejado los recientes huaicos y lluvias por el país.

"De nada sirve elevar un presupuesto si no va a haber calidad ni capacidad de ejecución, que es lo que vemos en los gobiernos regionales y en algunos ministerios, donde los presupuestos son otorgados y no se ejecutan, o si se hacen, no es con calidad o en el tiempo que se necesita. Toda obra de inversión tiene que tener la necesidad pública sino también el tiempo de ejecución. Si vamos a crear una Autoridad de Infraestructura que tenga recursos, pero que no lo haga de manera rápida y eficiente, se convertirá nuevamente en una entidad lenta

que no soluciona los problemas en el debido momento", explicó.

Rafael recalcó la importancia de lo que será agilizar todos los procesos una vez se concrete la Autoridad Nacional de Infraestructura.

"Lo interesante de una medida que busca tener una suerte de ente coordinador y ejecutor a la vez es apresurar sus acciones que vayan más allá de un ministerio, ya que este en su amplia diversidad de funciones y ámbitos de acción hacen a veces mucho más lento y burocrático las acciones de reconstrucción inmediata, en cambio, cuando se crea una autoridad de este tipo lo que busca es agilizar las acciones", añadió.