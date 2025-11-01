Avión Presidencial partió a Jamaica llevando ayuda humanitaria y para repatriar a peruanos varados

Avión Presidencial | Fuente: RPP

El Avión Presidencial partió esta madrugada rumbo a Jamaica, llevando ayuda humanitaria para los damnificados por el paso del destructivo huracán Melissa, que causó estragos en distintos países del Caribe.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el vuelo despegó este sábado, 1 de noviembre, a las 5:00 a.m. desde la Base Aérea Las Palmas, “llevando más de dos toneladas de bienes de ayuda humanitaria como carpas, camas, ollas, útiles de aseos y otros”.

En el Avión Presidencial, que visitará las ciudades jamaiquinas de Kingston y Montego Bay, viajan funcionarios diplomáticos y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).



#NoticiasTorreTagle | Avión presidencial partió a Jamaica por disposición del jefe de Estado Jose Jerí Oré, con más de dos toneladas de ayuda humanitaria y la misión de repatriar a los connacionales varados por el paso del huracán Melissa. Esta acción solidaria es liderada por la… — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 1, 2025