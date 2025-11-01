Últimas Noticias
Avión Presidencial partió a Jamaica llevando ayuda humanitaria y para repatriar a peruanos varados

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

El país caribeño fue uno de los más afectados por el paso del potente huracán Melissa. La Cancillería informó que hay 32 peruanos afectados por este fenómeno climático en Jamaica.

Avión Presidencial | Fuente: RPP

El Avión Presidencial partió esta madrugada rumbo a Jamaica, llevando ayuda humanitaria para los damnificados por el paso del destructivo huracán Melissa, que causó estragos en distintos países del Caribe.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el vuelo despegó este sábado, 1 de noviembre, a las 5:00 a.m. desde la Base Aérea Las Palmas, “llevando más de dos toneladas de bienes de ayuda humanitaria como carpas, camas, ollas, útiles de aseos y otros”.

En el Avión Presidencial, que visitará las ciudades jamaiquinas de Kingston y Montego Bay, viajan funcionarios diplomáticos y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

