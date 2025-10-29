Últimas Noticias
Cancillería informó que 14 peruanos permanecen en Jamaica tras cierre de aeropuerto por huracán Melissa

El potente huracán Melissa tocó tierra en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros y lluvias torrenciales.
por Redacción RPP

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que brinda asistencia a los ciudadanos peruanos varados en Jamaica y gestiona su retorno al país ante la suspensión temporal de vuelos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, tras el paso del huracán Melissa por Jamaica, se activaron de inmediato los mecanismos de asistencia consular para atender a los ciudadanos peruanos que pudieran encontrarse en la zona afectada.

A través de sus redes sociales, indicó que hasta el momento no se han reportado connacionales heridos ni afectados físicamente por el fenómeno climático.

Asimismo, indicó que el Consulado General del Perú en Panamá, que tiene jurisdicción en Jamaica, junto con la agente consular honoraria en Montego Bay, habilitaron para la comunidad peruana canales de contacto y atención.

Además, iniciaron el registro de ciudadanos peruanos presentes en el área y brindaron asistencia primaria.

14 peruanos varados en Jamaica

Cancillería también dio a conocer que identificaron a 14 connacionales, quienes no pudieron salir de Jamaica debido al cierre del aeropuerto de Montego Bay. Todos ellos -señaló la entidad- se encuentran alojados en hoteles de la zona.

Por otro lado, según información de las autoridades locales, las operaciones aéreas aún no se han restablecidas debido a los daños causados por el huracán en el aeropuerto. Por tal motivo, se estima que los vuelos de retorno al Perú podrían reanudarse el próximo 5 de noviembre.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que continuará brindando toda la asistencia necesaria a los ciudadanos peruanos afectados, a fin de garantizar que cuenten con alojamiento adecuado y gestiones para facilitar su pronta evacuación en cuanto las condiciones lo permitan.

Cancillería Ministerio de Relaciones Exteriores Jamaica Huracán Melissa

