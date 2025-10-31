PPK dice que José Jerí "está manejándose de manera inteligente" y que el Congreso está "dirigido por bandas"

El expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en entrevista exclusiva con RPP, se pronunció respecto a la actual gestión gubernamental del mandatario José Jerí y sobre el Congreso de la República.

Tras anunciar su precandidatura al Senado por la alianza electoral Fuerza y Libertad, el exjefe de Estado señaló que Jerí Oré "está manejándose de manera inteligente" y que tiene un Gabinete ministerial "muy defendible".

"Yo creo que el señor Jerí, para sorpresa de muchos, está manejándose de una manera inteligente, está enfrentándose, por lo menos en los medios, a todo el tema de la extorsión, la criminalidad, lo que es muy bueno. Yo creo que tiene un gabinete muy defendible. Hay gente que discrepa con eso, pero yo creo que es un gabinete muy defendible", sostuvo.

No obstante, criticó al Congreso, sobre el cual señaló que es "completamente irresponsable" en el ámbito fiscal, y afirmó que está manejado por "bandas".

"Ahora, detrás de todo esto hay un problema mucho más grande, que es que el Perú se está desarticulando completamente en los últimos años. Todos sabemos la criminalidad, etcétera, pero, peor que eso, tenemos el Congreso dirigido por bandas de gente que quiere evitar hacer reformas", indicó.

Consultado sobre a qué bandas se refería, el expresidente indicó: "Yo diría a la banda de Acuña, a la banda de Keiko, que son las dos, y la banda de Luna. Esos no son partidos tradicionales. Es gente que tiene una agenda muy específica y que, lamentablemente, quizás sin querer, han apoyado todo esto de la minería ilegal, el Reinfo, etcétera".

Keiko Fujimori y César Acuña son "los mandamases en sus partidos-banda"

En esa línea, Kuczynski consideró que Keiko Fujimori y César Acuña son "los mandamases en sus partidos-banda", por lo que no le sorprendía que fueran precandidatos presidenciales.

"Las candidaturas, ellos son las personas, los mandamases en sus partidos-banda. Es lógico que quieran presentar. Todo el mundo sabe que se iba a presentar Keiko y se presentó; y todo el mundo sabe que Acuña se iba a presentar y se presentó", refirió.