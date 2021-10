Betssy Chávez, congresista por Perú Libre. | Fuente: Congreso

La congresista por Tacna, Betssy Chávez, asumirá la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo tras la salida de Iber Maraví, interpelado por su presunta vinculación con actos terroristas en Ayacucho en 1980.



Betssy Chávez es una de las voces moderadas dentro del oficialismo de Perú Libre. Hace unos días, se conoció un chat que mostraban las disputas al interior de la bancada. Incluso, su colega Silvana Robles le pidió renunciar.

Pese a la información conocida en los recientes chats, ella expresó que seguía buscando la unidad. "Nos hemos reunido todos los congresistas de la bancada, hay discrepancias, yo tengo discrepancias no de ahora, de hace bastante tiempo atrás, pero las discrepancias no es significado de ruptura. Al contrario, creo que cada bancada tiene discrepancias, pero tenemos que avanzar", dijo a la prensa Betssy Chávez.

Insistió en que "no vamos a renunciar, las discrepancias son parte de las organizaciones políticas, tenemos que fortalecernos, no amerita una ruptura. Yo soy de una posición discrepante, así me digan que renuncie, no voy a renunciar".

Experiencia

Betssy Chávez tiene 31 años y trabajó cinco años en el Congreso como asesora, técnica y auxiliar. Ahora integra las comisiones de Constitución y de Justicia.



La legisladora es abogada por la Universidad Nacional Jorge Basadre y tiene estudios de maestría en Derecho Constitucional por la Universidad José Carlos Mariátegui.

