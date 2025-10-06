Malaver respalda dichos de Boluarte sobre mensajes extorsivos: "Es cierto, vivimos dependientes del teléfono"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior Carlos Malaver, tras presentarse este lunes en la Comisión de Defensa del Congreso, se pronunció sobre las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte respecto al paro de transportistas que se desarrolla como protesta por el reciente asesinato de un chofer de la empresa Lipetsa.

Como se sabe, la jefa de Estado pidió a los transportistas que reflexionen respecto a la medida de fuerza, ya que un paro "no resuelve y no va a resolver el problema" de la criminalidad. Además, pidió a la ciudadanía que, para evitar casos de extorsión, "no abran" ni respondan los mensajes amenazantes que envían los criminales.

"A la ciudadanía en general: no abran esas llamadas, no abran esos mensajes. Pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular, contacto que no lo tienen registrado […], no respondan. Pero sí den cuenta a la Policía de aquellos números o WhatsApp, Telegram, Signal o lo que fuera de donde les estén mandando mensajes", indicó la mandataria.

"Los mensajes son diversos, no solo los llaman para chantajear o amenazar. Les dicen inclusive que tienen remesas en los bancos para que vayan a cobrar […] No los abran, porque ahí es donde inmediatamente ya entra el punto de la extorsión. No contesten, no abran los mensajes, comuniquen a la Policía. La Policía hará la indagación", agregó.

Malaver: "No podemos estar sin atender la telefonía y entonces la recomendación la reafirmo"

Malaver Odías respaldó las declaraciones de la presidenta Boluarte y señaló que, "lamentablemente, vivimos en una etapa donde estamos dependientes del teléfono".

"Lo que ha dicho la señora presidenta es cierto. Lamentablemente, y lo he mencionado y vuelvo a repetir: vivimos en una etapa donde estamos dependientes de la tecnología y sobre todo del teléfono", enfatizó.

"No podemos estar sin atender la telefonía y entonces la recomendación la reafirmo: teléfonos desconocidos, no contesten, porque no es solamente el tema de que puedan recibir algún tipo de amenaza, sino que usted puede ser llevado a un aplicativo y le vacíen las cuentas o le clonen la información del teléfono, porque ahora la nueva modalidad o lo que está incrementándose es la ciberdelincuencia. Las recomendaciones están en ese camino", afirmó.

Al ser consultado si esa recomendación no era una "respuesta infantil" ante el problema de la criminalidad, el ministro del Interior dijo que era "lógico" el pedido de la presidenta y pidió respeto.

"No es una respuesta infantil, un poco más de respeto. ¿Usted podría recibir en su casa a alguien que viene y le abre la puerta? Es lógico, hay que tener mucho cuidado a quien se le abre la puerta, y esto es que le abrimos la puerta y la ventana a mucha gente que de repente ni conocemos y no lo puede hacer pasar a su casa", remarcó.

"Estoy en el mismo correlato que hay que tener mucho cuidado de a quien le contestamos porque hay muchos mensajes de carácter extorsivo que llegan. Estamos apostando por la cultura de la denuncia", puntualizó.