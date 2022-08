"Cambios en la PNP no obedecen a nada raro, es potestad del presidente", justifica Abel Gamarra, viceministro de Orden Interno

Abel Gamarra, viceministro de Orden Interno, justificó la designación del nuevo Comandante General de la PNP | Fuente: Andina

Abel Gamarra, viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior (Mininter), justificó ante la prensa los recientes nombramientos de Raúl Alfaro Alvarado como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de Segundo Mejía como inspector general de esa institución.

Como se sabe, dichos nombramientos fueron publicados esta mañana en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. El general Raúl Enrique Alfaro Alvarado reemplaza al teniente general PNP Luis Vera Llerena quien estuvo solo tres meses en el máximo cargo de la PNP.

"No hay nada raro"

Sobre los cambios, Gamarra señaló que es "potestad del presidente de la República" realizarlos y que es "un cambio natural" que no tiene ninguna relación con la solicitud del presidente Castillo de dar de baja al coronel PNP Harvey Colchado, previo proceso sancionador.

"No obedece a nada extraordinario ni a nada raro porque es un proceso casi normal (...) No existe ninguna relación con ningún caso. Este es un cambio que se da natural, pues hay un cambio de ministro y lo que pasa es que ha demorado un poco para el cambio de comando. Pero es un cambio normal, nada tiene que ver con ningún caso que se está viendo", afirmó.

Sin embargo, como se recuerda, el actual ministro del Interior, Willy Huerta, fue designado en el cargo el pasado 19 de julio, más de un mes antes de que se realicen estos cambios al interior de la PNP.



"Tampoco se ha violado lo que dice la norma, se está cumpliendo la ley. No se está atropellando al comando policial, simplemente han corrido dos oficiales, el tercero está ejerciendo el cargo de comandante general, pero todo está tranquilo", sostuvo Gamarra.

Sobre la solicitud del Presidente respecto al coronel Colchado, el viceministro señaló que "ese es un tema particular" ya que "cualquier persona, cualquier ciudadano peruano puede presentar denuncia cuando sus derechos se ven violados o cuando se cree que son afectados".



"Los cambios son normales en la Policía, cuando hay cambio de ministros, hay cambio de comandos. Lo que pasa es que demora un poco más, un poco menos pero así se da", agregó.

Cuestionamientos a designación de Vicente Álvarez

Respecto a los cuestionamientos a la designación de Vicente Álvarez Moreno como jefe del Estado Mayor General de la PNP, Gamarra señaló que "por línea de comando" correspondía que ejerza el cargo y que había que "confiar" en los jueces que permitieron su reingreso a la institución policial.

"El ascenso de este general a asumir el cargo de jefe de Estado Mayor es simplemente por línea de comando. O sea, dentro del escalafón de oficiales, figura este oficial y lo único que se ha hecho es correr el comando (...) Si este general ha reingresado a las filas es porque el Poder Judicial lo ha determinado así, entonces hay que creer en los jueces, que la justicia se da bien", explicó.

Como se sabe, el ahora teniente general Álvarez Moreno fue investigado por la Fiscalía por robo de gasolina al interior de la Dircote y por homicidio tras ser acusado de encabezar el llamado Escuadrón de la Muerte que, en 2010, habría sido responsable de ejecuciones de delincuentes en Trujillo.

Búsqueda de prófugos

Por otro lado, Gamarra refirió que la PNP continuará las labores de búsqueda de los prófugos requeridos por la Fiscalía por casos de corrupción.

"Eso no para, el trabajo de la Policía no para. El cambio de comandante general no invalida nada (…) Lo que se ha dispuesto es que todo continúe normal. Los comandos no van a variar, no va a haber grandes movimientos. La Policía no está interfiriendo en ningún tipo de investigación. Si hay capturas que hacer, los fiscales están detrás de esto y se van a hacer las capturas necesarias", afirmó.





