Canciller defiende posible designación de Julio Demartini como embajador en el Vaticano: "Está absolutamente capacitado"

El Canciller negó que el posible nombramiento de Demartini como embajador en la Santa Sede sea un “premio consuelo” tras su salida del Midis. | Fuente: Cancillería / Andina

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, se pronunció sobre la presunta designación del exministro de Desarrollo e Inclusión Social Julio Demartini como embajador del Perú en el Vaticano.

Al respecto, el Canciller negó en Prueba de Fuego que el posible nombramiento de Demartini como embajador en la Santa Sede sea un “premio consuelo” tras su salida del Midis.

“Las embajadas no son un premio consuelo, él está absolutamente capacitado para ir a ese y cualquier puesto, se lo digo con toda sinceridad. Porque yo recuerdo haber escuchado lo siguiente, el ministro de Demartini dijo: ‘mire, presidenta, yo no tengo por qué salir del puesto porque en realidad yo no he hecho nada ilegal, todo es correcto, pero yo asumo el peso político de esto porque no quiero que esto manche su Gobierno. Así que [si] quieren que me vaya, yo me voy’. O sea, en realidad, incluso ha sido generoso al irse, no se ha ido obligado”, indicó.

Asimismo, Schialer afirmó que la decisión respecto a la designación de Julio Demartini en la Santa Sede aún no ha sido tomada. En ese sentido, añadió que dicho dictamen deberá de “analizarlo con la presidenta” Dina Boluarte.

“Esto tenemos que analizarlo todavía con la presidenta. [¿Hay una decisión tomada?] No. Yo no sé de dónde salen las tantas especulaciones”, manifestó.

“Estas cosas se manejan con la reserva porque, en términos generales, sobre todo en la política, pero también en la diplomacia, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Yo no puedo poner a ninguna persona, ni a ningún Estado en una situación incómoda y anunciar que una persona determinada va a ir a un país determinado”, acotó.

Al ser consultado sobre si la designación de Julio Demartini prosperaría si la Fiscalía solicita un impedimento de salida del país contra él, Elmer Schialer precisó que “nadie está por encima de ley” y que se respetará lo que dictamine el Poder Judicial.

“En ese caso las cosas se tienen que respetar tal y como lo dice la judicatura, el Poder Judicial tiene preminencia sobre los peruanos. Nadie está por encima de la ley. Lo que yo discuto es que eso se pueda dar. Entiendo que todavía están en investigaciones preliminares, ni siquiera se ha formulado la denuncia, así que yo veo muy difícil, realmente imposible, que eso sea así”, acotó.

Canciller en 'Prueba de fuego'. | Fuente: RPP

Sobre la pena de muerte

En otro momento, el Canciller se refirió a las audiencias que viene llevando a cabo el Ministerio de Justicia en las distintas regiones del país para conocer la opinión de los gremios sobre la pena de muerte para violadores.

Sobre ello, Elmer Schialer precisó que estas sirven para conocer “qué opinan los peruanos” al respecto y promover un “endurecimiento de las penas” contra las personas que incurran en delitos de abuso sexual.

“No nos podemos salir del Sistema Interamericano de Derechos humanos para poner una pena de muerte, pero sí podríamos, por ejemplo, tener una mayor capacidad de poner penas, vamos a llamarlo así, aunque ninguna de ellas es equivalente, por ejemplo, a la cadena perpetua. Cadena perpetua para fulano, mengano y zutano que hagan este tipo [de delitos], endurecimiento de las penas, hacerlas más fuerte. Es decir, esto le permite a la sociedad peruana expresarse y a los juristas poder evaluar cómo más o menos responder a ello”, señaló.