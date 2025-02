Canciller dice que no hay impedimento legal para que Julio Demartini sea designado como embajador en el Vaticano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, sería designado como embajador del Perú en el Vaticano. La resolución del nombramiento, según el diario El Comercio, ya habría sido firmada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, con lo cual solo se estaría a la espera de la aprobación de la Santa Sede para hacer oficial esta designación.

Consultado por este tema, el canciller Elmer Schialer aseguró en RPP que "leyó en la prensa" sobre este tema, el cual será tratado con la mandataria, quien tiene "la potestad de nombrar agentes diplomáticos en el extranjero".

"Esto es algo que he leído en la prensa, y lo voy a tratar con la señora presidenta. Yo no veo ningún impedimento legal, se lo digo desde ya, para que el señor Demartini pueda ser nombrado embajador del Perú ante la Santa Sede. Esto es algo que lo veremos con la presidenta, por los canales oficiales", manifestó.

A pesar de que el Ministerio Público inició diligencias preliminares contra Demartini por el caso Qali Warma, Schialer dijo que la labor que ejercería el exministro en el Vaticano no está relacionada con sus asuntos legales en el Perú.

"Uno no tiene nada que ver con lo otro. Es verdad, nosotros podemos construir toda una concepción política sobre este tipo de situaciones, pero lo que a mí me interesa y me importa es que la representación del Perú en el extranjero y, particularmente, en la Santa Sede, sea impecable", afirmó.

Sobre la investigación contra Demartini, el canciller dijo que estas son "presunciones", con lo cual el extitular del Midis "no está señalado internacionalmente". Además, remarcó que es un funcionario "competente".

"(Fue) un estupendo ministro, se lo digo con toda sinceridad, lo que he visto. Esto es algo que, por supuesto, la señora presidenta toma la decisión, pero eso no me quita la responsabilidad, también, que me compete y eso es muy importante, y yo siempre lo asumiré", dijo.

Peruanos en Estados Unidos

En el diálogo, el canciller también fue consultado acerca de la situación de los peruanos con calidad migratoria irregular en Estados Unidos, a propósito de su reciente visita a Washington, donde mantuvo reuniones con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El ministro remarcó que son aproximadamente 300 mil los connacionales con situación irregular en EE. UU., representando el 1.7 % del universo de 14 millones de personas con la misma condición en suelo norteamericano.

Agregó que, mediante los 16 consulados peruanos en el país, el personal diplomático viene acudiendo a los centros de detención para verificar la situación de los compatriotas.

"Están en contacto con sus autoridades para dos cosas. Uno, que haya un trato humano digno de acuerdo con el derecho internacional y las medidas que están vigentes en los Estados Unidos. Y dos, si una persona, sobre todo si son familias, pero también si son individuos, mujeres y hombres, ya tienen una orden definitiva de deportación, que esta se ejecute lo más rápido posible, que no estén mucho tiempo, meses a veces, en estos centros", sostuvo.

Schialer afirmó que están pendientes nuevas deportaciones para los próximos días. Desde agosto de 2022 hasta enero de 2024, se realizaron 101 vuelos de retorno de connacionales al Perú.

"Las personas que regresan al Perú, yo calculo que son alrededor, y van a seguir siendo alrededor, entre 200 personas a 300 mensuales. Estamos hablando de dos, quizás tres vuelos", apuntó.