Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026
EP 217 • 04:00
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Poco a poco se escucha voz del papa León XIV en temas sociales y multilaterales, dice periodista
EP 1869 • 15:58

Canciller Elmer Schialer sobre protestas en Machu Picchu: "No podemos tener de rehén a una maravilla del mundo"

Schialer enfatizó que hay una comisión que está viendo la manera de resolver este problema.
Schialer enfatizó que hay una comisión que está viendo la manera de resolver este problema. | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El ministro de Relaciones Exteriores enfatizó que el diálogo es la única manera de solucionar las diferencias que se han dado con la población local.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El canciller Elmer Schialer lamentó las protesta en Machupicchu pueblo que afectaron a los turistas nacionales y extranjeros que viajaron para conocer a la ciudadela incaica. En ese sentido, enfatizó que no se puede tener de "rehén" a una maravilla del mundo.

"No podemos tener de rehén a una maravilla del mundo que no solamente pertenece a los cusqueños, sino a todos los peruanos. Más aún, es patrimonio de la humanidad. Entonces, Machu Picchu merece un tratamiento especial, no puede ser una suerte de trofeo que esté en disputa por algunos intereses", sostuvo el ministro ante los medios de comunicación. 

Schialer, cuando se le consultó quiénes serían lo que tienen de rehén a Machu Picchu, evitó dar nombres y señaló que ya hay autoridades viendo este problema.

"Yo no me voy a pronunciar sobre esto porque ya hay una comisión, además, liderada muy hábilmente por la ministra de Comercio Exterior, Desilú León, por justamente eso, porque se trata de una joya turística", añadió. 

El canciller enfatizó que no podemos darnos "el lujo" de que Machu Picchu pierda la denominación como nueva maravilla del mundo. Por ello, dijo esperar que se logren acuerdos. 

Boluarte en la Naciones Unidas

Por otro lado, Schialer indicó que la presidenta Dina Boluarte llevará la próxima semana un mensaje de paz, justicia y ausencia de conflicto a la Asamblea General de la ONU en Estados Unidos. 

El poder en tus manos

EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026

Son más de dos millones y medio de jóvenes peruanos los que votarán por primera vez en las elecciones generales 2026. Deberán enfrentar el desafío de emitir un voto informado en una elección sin precedentes. Conozcamos qué opinan sobre próximo proceso electoral, en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Elmer Schialer Machu Picchu

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA