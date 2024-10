Canciller Schialer: "Maduro ahora es el presidente de Venezuela, sabremos si se convirtió en dictador el 10 de enero"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El canciller del Perú, Elmer Schialer Salcedo, afirmó que el Perú no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela del pasado 28 de julio anunciados por el régimen chavista, pero señaló que Nicolás Maduro es el actual presidente de los venezolanos y se le consideraría dictador si se proclama para un nuevo periodo de gobierno, el próximo 10 de enero.

En una entrevista concedida al diario El Comercio, dijo que el Perú como gran parte de la comunidad internacional reafirma que no va a reconocer "el resultado de esas elecciones, y Maduro [...] no puede, no debe, no le es permitido arrogarse el derecho de decir quién gana en una elección".

No obstante aclaró que Maduro "ahora él es el presidente de Venezuela", pero insistió en que el Perú no reconoce el resultado de las elecciones que el líder chavista proclama.

A la repregunta de por qué no llamar dictador a Maduro, Schialer Salcedo dijo que se trata de "un nombre político", pero que "sabremos si se convirtió en dictador el 10 de enero".

El canciller indicó que tampoco se puede considerar a Maduro un demócrata, y señaló que la presidenta Dina Boluarte ha dicho que "no vamos a acompañar a ninguna dictadura".

Schialer Salcedo también se pronunció en contra de ir a nuevas elecciones en Venezuela, porque "el pueblo venezolano habló y hablo clarísimo"; pero manifestó preocupación por la intención de Estados Unidos de "profundizar y ampliar el número de sanciones económicas a ciertos personajes de la política venezolana". Al respecto, indicó que ni los venezolanos, "ni nosotros", queremos que se sancione al país.

El canciller reiteró que sus primeras declaraciones respecto a la situación en Venezuela se interpretaron mal, pero reconoció que es "esencial mantener una debida comunicación con la prensa".

"Cuando me nombraron yo dije que hay tres cosas realmente importantes: en primer lugar, que lo que ocurre en Venezuela es una cosa muy grave y nos preocupa. Lo segundo es que nosotros estamos por una solución de Venezuela por los venezolanos. Eso dije, pero se tomó completamente equivocado", manifestó.

El jefe de la diplomacia peruana también señaló que la relación diplomática con Venezuela está "totalmente" rota, por iniciativa del país caribeño.

"Venezuela decidió romper relaciones diplomáticas consulares [...] quizás el 11 de enero (se solucione), pero por ahora todo está muerto. Nosotros estamos abogando por una solución que sea demócrata y que devuelva a Venezuela la paz, la estabilidad para que puedan crecer", afirmó.

La situación entre Perú y México

Schialer Salcedo también lamentó la crisis diplomática entre Perú y México, desatada después de que el ahora expresidente del país norteamericano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desconociera a Dina Boluarte como presidenta legítima en sucesión de Pedro Castillo, destituido por el Congreso peruano tras su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

"En primer lugar, quiero decir que para mí este tema es muy doloroso por varios motivos. Con México tenemos una relación histórica. El intercambio entre México y el Perú siempre ha sido muy fuerte, muy tradicional. En segundo lugar, yo he tenido el honor de servir en nuestra embajada en México cuando era el ministro consejero de la embajada, el segundo a cargo y doy fe: es realmente un pueblo espectacular", comentó.

"Entonces nos duele doblemente lo que está sucediendo y es algo que nosotros no comprendemos totalmente. Estamos plenos y llanos para, ante alguna señal positiva, corresponderla, porque sabemos que la historia de los pueblos va mucho más allá de cosas muy puntuales, de coyunturas y de personas", agregó.

El canciller dijo que espera que la flamante presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dé un giro en la política de su país hacia el Perú para la mejora de las relaciones de ambos países.

"La presidenta Sheinbaum es una mujer sumamente inteligente, muy versada en muchas cosas y también, obviamente, en la política latinoamericana. Estoy seguro de que va a pensar mejor, sabrá aquilatar que nosotros hemos guardado siempre luego las obligadas acciones. La salida del embajador (de México en el Perú, Pablo) Monroe nunca nació de nosotros", manifestó.