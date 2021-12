Carlos Gallardo califica de "patraña" denuncia que vincula a su hija con venta de prueba magisterial

El ministro de Educación negó que su hija esté involucrada en la filtración y venta de la prueba magisterial. | Fuente: Andina

El ministro de Educación, Carlos Gallardo, tildó de "patraña" la acusación que recae sobre su hija, Ynes Gallardo, quien según el testimonio de un testigo ante la Fiscalía, estaría involucrada en la filtración del examen docente.

En declaraciones a la prensa, el titular de la cartera dijo que eran "inventos". "Mi hija está complicada en una venta de pruebas y no hay indicios de nada. Es una patraña. Como no nos encuentran, nos inventan cosas", dijo.

Además, aclaró que cuando este ingresó como ministro de Educación, su hija renunció a la cartera, donde venía trabajando, para evitar comentarios de nepotismo.

"Ella está desocupada, no tiene ingresos. Es una cuestión que no merece ser respondida. Es una intención maligna de quienes no quieren cambio", agregó.

Por otro lado, no descartó que su hija vaya a presentar alguna denuncia tras lo publicado. "No descarto que mi hija esté empeñada en abrir un proceso judicial al respecto", sostuvo.

Acusaciones

Una denuncia ante la Fiscalía comprometería a Ynés Gallardo, hija del ministro de educación, Carlos Gallardo, y a la congresista Lucinda Vásquez (Perú Libre), en el caso de la filtración de la prueba docente del concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial.

Según una disposición de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de San Martín, a la que tuvo acceso RPP Noticias, un testigo con identidad en reserva indicó que la legisladora oficialista solicitó la prueba a la hija del ministro para entregarlas a un grupo de docentes que se encargarían de venderlas.

La denunciante indicó que estos exámenes habrían sido entregados por Ynés Gallardo, debido a que tiene una amistad con la legisladora Lucinda Vásquez. Según añade, dicho vínculo habría valido para que Carlos Gallardo sea designado como ministro de Educación.

El documento fiscal sostiene que las pruebas fueron repartidas con amigos docentes de la parlamentaria, los cuales, según el expediente del Ministerio Público, contribuyeron en su venta a profesores de diversas ciudades de la selva del país. Según indicó, el precio de los exámenes habría llegado hasta los S/ 3 000.

Menciona, además, que todo el dinero era entregado a la legisladora de Perú Libre; sin embargo, precisó que como no se podía depositar los montos directamente en su cuenta bancaria, se habría utilizado a “testaferros”.





