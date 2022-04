"Me nació del corazón porque me indignó": Alcalde de Moche dice que no planificó la devolución de reconocimiento a presidente Pedro Castillo

César Fernández, alcalde de Moche. | Fuente: RPP

El alcalde del distrito de Moche (Trujillo, La Libertad), César Fernández Bazán, afirmó este martes que no fue planificada la devolución al presidente Pedro Castillo de la placa de reconocimiento en plena ceremonia en Palacio de Gobierno.



En entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, César Fernández señaló que la acción ante el jefe del Estado surgió espontáneamente, porque se sintió indignado al recibir dos placas de reconocimientos: uno de madera y otro de vidrio.



"Se lo juro que no fue planificado esto", indicó. "Lo que hice me nació del corazón, porque me indignó. ¿Cómo vamos a hacer una parafernalia de 550 alcaldes, darnos un reconocimiento a tutilimundi en momentos que la política se está cayendo a pedazos en el país", agregó la autoridad edil.

César Fernández explicó que llegó a la citada ceremonia de reconocimiento tras una invitación oficial del Gobierno por correo electrónico. También aclaró que ingresó con el celular a Palacio de Gobierno, porque pensaba ir al aeropuerto una vez culminado el evento.



"Nos mandaron una carta diciendo que estamos invitados, pero que no se aceptan celulares. Entonces, yo no sabía qué hacer porque pensé viajar hoy día y de ahí nomás irme al aeropuerto con mi mochila y estaba viendo dónde dejar mi mochila con el celular y pagar a un restaurante que me pueda aceptar eso. Es ahí que veo que los alcaldes entran con sus celulares y entré con mi mochila", dijo.

"¿Por qué decido venir? Porque quería decirle 'señor, hay que trabajar'. No estamos para reconocimientos cuando el Perú se está desangrando", insistió.

Por otro lado, el también ginecólogo César Fernández, quien defendió el uso de dióxido de cloro durante el primer año de la pandemia de la COVID-19, aseguró que su posición respecto a este tema no ha cambiado.

"Para mí, lo que he visto de este paciente, de otros pacientes, de otra doctora y otros doctores, con sus confesiones, le doy cierta validez", dijo sobre el uso de dióxido de cloro.

En relación con una denuncia que lo involucra en un incidente policial en Trujillo y una invocación a bandas delincuenciales, César Fernández aceptó que confrontó a la Policía Nacional por sentirse maltratado en una "mala intervención" y admitió haber nombrado la banda "Los 80".

