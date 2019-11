Walter Martos, actual ministro de Defensa y César Villanueva, ex congresista y ex presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: Composición en base a imágenes de Andina

El ministro de Defensa, Walter Martos, opinó sobre la captura del expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ocurrida el pasado martes en el restaurante “La Choza Náutica”, de Los Olivos. Esto durante la clausura de un curso de 143 jóvenes que se graduaron del Servicio Militar.

En declaraciones a los medios, Walter Martos aseguró que los funcionarios caen en actos de corrupción o toman “malas decisiones” cuando dejan de pensar en el país y pasan a pensar solo en ellos mismos y sus intereses personales.

“Tenemos que aprender que, mientras nosotros no tengamos un sentimiento de amor por nuestra patria, vamos a cometer errores. La mejor manera de solucionar estos problemas de corrupción, estos problemas de delincuencia, de violencia, es centrarnos en ese sentimiento que nos une: el amor a la patria”, explicó.

Al ser consultado sobre si el presidente Martín Vizcarra debería pronunciarse acerca de la detención preliminar del ex presidente del Consejo de Ministros, Martos aseguró que será decisión del mandatario hacerlo. Asimismo, aseguró que no cree que la detención por siete días de Villanueva perjudique al Gobierno actual.

“No ha afectado al gobierno, creo que afecta a todo el país. El Gobierno no tiene nada que ver en este asunto, porque él [César Villanueva] fue convocado cuando no se conocía absolutamente de ningún tema de corrupción, y fue convocado por la experiencia que tenía en el manejo territorial y en el tema de centralización, que es uno de los ejes de este Gobierno. No se sabía absolutamente nada de este tema de corrupción”, apuntó.

¿POR QUÉ ESTÁ DETENIDO CÉSAR VILLANUEVA?

El ex primer ministro ha sido detenido como parte de la investigación que se sigue por el presunto delito de tráfico de influencias, a pedido del fiscal Jesús Fernández Alarcón. Esta medida, dictada por el juez supremo Hugo Núñez Julca, involucra también al fiscal superior Alberto Rossel Alvarado, al fiscal adjunto provincial Ronald Chafloque Chávez y al empresario José María Santisteban, pues estos habrían intentado favorecer al excongresista de APP.

Según el Ministerio Público, Rossel habría sido contactado por Villanueva para que influya en la investigación que pesa en su contra. Es por esta razón que Rossel Alvarado habría utilizado a su hijo, Alberto Orlando Rossel, para que se presente formalmente como la defensa del expresidente del Consejo de Ministros.