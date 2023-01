CIDH emitirá informe sobre situación del Perú por las protestas dentro de 30 días

CIDH vino al Perú para conocer la coyuntura nacional tras las últimas muertes ocurridas en el país | Fuente: RPP

Stuardo Ralón, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó que darán a conocer dentro de 30 días su informe sobre la actual situación política del Perú luego de las protestas que van dejando decenas de fallecidos. Esto luego de reunirse con congresistas, representantes del Ejecutivo, Fiscalía y Poder Judicial.

“Estamos a la espera de información que nos tienen que entregar y que hemos requerido en terreno, y estamos por solicitar por escrito alguna información complementaria para tener mayor precisiones, datos y cifras. En 30 días podremos publicar la información sobre la situación en Perú”, manifestó en conferencia de prensa.

La CIDH expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales y reiteró “un llamado al cese de la violencia”. En tal sentido, exhortó dar ayuda y asistencia médica urgente a los heridos de gravedad, así como apoyo económico a las personas heridas y a los familiares de los fallecidos.

Stuardo Ralón pidió a las autoridades peruanas “adoptar las medidas para reparar de manera integral el daño” registrado por estas personas. Esta reparación debe darse dentro de “un enfoque intercultural que considere los impactos producidos en las víctimas, las familias y su comunidad”, no limitándose a lo económico, e incluyendo “restitución, rehabilitación y garantía de no repetición”.

Las cifras registradas dan cuenta de 47 fallecidos y aproximadamente 650 heridos; 290 de los cuales son integrantes de las fuerzas del orden, apuntó.

Stuardo Ralón invocó a que se investigue y determine a la brevedad posible “quienes activaron las armas de fuego” y que se establezcan responsabilidades tomando en cuenta la cadena de mando, en el caso que esto corresponda a la Policía o a los estamentos militares, indicó.

Esto se da en base a las denuncias recibidas sobre disparos realizados de manera indiscriminada, las que revelarían una “violación del principio del uso gradual de la fuerza”, dijo el representante del organismo internacional.

La presidenta no va a renunciar

El titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseguró que Dina Boluarte no renunciará al cargo de presidenta de la República pese a los pedidos de organizaciones sociales y gobernadores regionales.

“La señora presidenta no va a renunciar. Ese hecho no se va a dar. Y no porque ella no quisiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado se afiance. Y porque dejar la presidencia de la República seria abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno”, dijo en una conferencia de prensa.

(Con información de Andina y RPP)