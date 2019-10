Gobierno no reconoce renuncia de Aráoz: "Lo hizo ante el Congreso y este no existe, está disuelto"

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, negó que el Poder Ejecutivo le haya negado el ingreso a Palacio de Gobierno a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, tal como lo denunció días atrás. "Ella tiene en ejercicio el cargo de vicepresidenta", aclaró.

"No he hablado con él (Martín Vizcarra). Me encantaría hablar con él, pero el señor Vizcarra ha dado una instrucción, así me han informado, de que no puedo entrar a Palacio de Gobierno”, había asegurado Aráoz a la agencia Reuters.