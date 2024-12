Comandante general PNP sobre pase al retiro de Harvey Colchado: “No hay ninguna venganza acá”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, descartó que el pase al retiro del coronel Harvey Colchado sea parte de una “venganza” por parte del Ejecutivo, en respuesta a lo indicado por la defensa del también exjefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

En declaraciones a RPP, Zanabria señaló que esta medida es parte de un procedimiento regular de las actividades dentro de la institución policial y que Harvey Colchado fue pasado al retiro por una “renovación de cuadros”, por lo que no solo es una decisión que lo involucre solo a él, sino a otros 319 efectivos.

"No hay ninguna venganza acá, entonces estamos hablando de 319 venganzas y ese creo que no es el calificativo que se le puede dar a un procedimiento regular de las actividades que desarrolla la Policía [...] Aquí no estamos deshaciéndonos de nadie, acá está haciéndose un proceso regular de evaluación, pasando al retiro por renovación de cuadros", sostuvo.

Respecto de que esta medida implica el retiro total de Harvey Colchado de la Policía, el comandante general de la PNP indicó que la entidad “está conformada por oficiales en actividad y en retiro”, y que él sigue siendo policía. Asimismo, dijo que si el coronel quiere revisar esta decisión tiene la vía administrativa.

"No hay ninguna actividad que la Policía desarrolle que no tenga un sistema de revisión (…) También el propio abogado ha indicado que ha presentado acciones de amparo, esperemos que los órganos jurisdiccionales se pronuncien. Y también está la parte administrativa que va a votar con un reclamo y luego irá al contencioso administrativo, tal como es en todos los procedimientos de pase al retiro que tiene la institución", puntualizó.

Pase el retiro de Harvey Colchado

El coronel de armas de la Policía Nacional Harvey Colchado fue pasado este lunes 16 de diciembre al retiro por causal de renovación de cuadros de proceso regular.

"Se agradece al coronel de armas de la Policía Nacional del Perú, Harvey Julio Colchado Huamaní, por los servicios prestados a la Policía y a la Nación", se puede leer en el documento.

Asimismo, con firma del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue pasado al retiro el coronel PNP Walter Lozano Pajuelo por el mismo motivo.

De acuerdo con la resolución, el pase al retiro de ambos coroneles de la PNP se hará efectivo a partir del 1 de enero de 2025.