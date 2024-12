Harvey Colchado: "Que todos sepan que hay policías que no se arrodillan, mucho menos a intereses ilícitos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El coronel PNP Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), dedicó unas palabras repasando su trayectoria en la Policía Nacional e hizo énfasis en lo que llamó "un cáncer corruptivo" que estaría actualmente "en el poder". Según fuentes de RPP, este mensaje se trataría de un pronunciamiento remitido a sus allegados.

Cabe indicar que este lunes, a través de una resolución ministerial, se dispuso el pase al retiro de Colchado Huamaní, por motivo de "renovación de cuadros por proceso regular", ya que no existe "la posibilidad de asignársele cargo específico en razón de su antigüedad, especialidad funcional o perfil profesional, en el cuadro de organización y cuadro de personal de la [PNP]".

El mensaje de Colchado inicia con el recuento de su paso por la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) en 1997 y su posterior servicio en la DIVINESP-DIRANDRO.

"Cuando trabajé en la DIRCOTE, pensé que allí estaba mi futuro policial, ya que en el año 1997, el terrorismo como tal, alzado en armas, solo operaba en los valles del Alto Huallaga y el VRAEM, allí advertí que si bien eran muy peligrosos, también advertí que sólo eran remanentes, que por su contubernio con el TID [Tráfico Ilícito de Drogas], se mantenían operando, había que combatir por ello al TERRORISMO y la TID, por eso DIRCOTE ya no era suficiente para lo que había que hacer", señaló.

"Por ello, el destino me hizo aterrizar años después en la DIVINESP-DIRANDRO, me sentí como pez en el agua, investigando organizaciones dedicadas al TID que financiaban el TERRORISMO, los combatimos, capturando y abatiendo a sus principales mandos terroristas, como también a los narcos cabecillas, logrando con ello pacificar el Alto Huallaga", prosiguió.

El exjefe de la Diviac refirió que "esas mafias dedicadas al TID, también estaban vinculadas al poder, con brazos legales, con presencia soterrada en los tres poderes del Estado".

"Allí, in situ, conocí que la delincuencia organizada del TID, permanecería en el tiempo, protegida por los funcionarios corruptos, trabajé con tesón y pensé que allí estaba mi futuro en la DIVINESP, la mejor unidad de la PNP en combatir las mafias dedicadas al TID. Pero, advertí que el TID corrompía soterradamente a los funcionarios de los tres poderes del Estado, había entonces que ATACAR LA CORRUPCIÓN, esa HIDRA que infesta como un cáncer el Perú", enfatizó.

"Allí, nos dieron la oportunidad de crear a la DIVIAC, que a puro pulso con jóvenes policías se enfrentaron a nivel nacional a las mafias de CORRUPCION, TALA ILEGAL, MINERIA ILEGAL, USURPACIONES, ROBOS AGRAVADOS, etc., mejorando cada día, hasta convertirse en lo que muchos buenos policías la llaman, la RESERVA MORAL DE LA PNP, para los años 2017-2020 meterse con la corrupción de los CUELLOS BLANCOS, ODEBRECHT, MINISTERIO DE VIVIENDA, TRANSPORTES etc., fue un adversario de muchos tentáculos, uno que pisa duro y fuerte, uno al que no le agachamos la cabeza en ningún momento, estaba en juego el legado de nuestros héroes y mártires", continuó.

Colchado enfatizó que "todo ello" le "generó odios de por vida de muchas tiendas políticas", que lo "desterraron al 2021 a Chiclayo y sacaron a 97 oficiales de la DIVIAC en represalias por solo seguir con nuestra ideología que se resume en: “hacer lo correcto sin miedo”.

"Que sepan que para subir no vale todo"

Colchado prosiguió su relato resaltando que, para el 2022 -año en que se declaró la vacancia presidencial de Pedro Castillo tras su fallido golpe de Estado y asumió el cargo Dina Boluarte- la corrupción "llegó al gobierno".

"Para el 2022, cuando la amenaza de la corrupción llegó al gobierno, con noticias de corrupción en obras del Ministerio de Transportes, con un ministro que se había fugado, coroneles que pagaban para ser generales, congresistas que vendían sus votos para manejar ministerios, nos convocaron en el EFICCOP y con un grupo de jóvenes, pero con alta experiencia en evidenciar crímenes asociativos, efectivos DIVIAC enfrentamos a un cáncer corruptivo que se había infestado en el poder de turno. Amenazas e intentos de destituciones, fueron el día a día; sin embargo, su caída fue el resultado de las investigaciones desarrolladas por buenos policías. Esos días los aplaudieron, los levantaron en hombros y hasta los condecoraron", sostuvo.

"Pero, sale uno y entra el otro, sigue lo mismo. Hoy aquellos que nos condecoraron, nos dicen ya no te necesitamos. Quizá aceptar esa agregaduría al Continente Europeo el 2023 o aceptar esos beneficios ilícitos de un ascenso a GENERAL, por parte de aquello que hoy me despiden de la PNP, la historia sería distinta. Pero NO, sabíamos que está guerra contra el cáncer corruptivo en el poder traería represalias, y hoy, se ha materializado, se ha instrumentalizado instituciones para que el status quo se fortalezca, para que lo ilegal prevalezca", sostuvo.

"Que todos sepan que hay policías que no se venden, que no se arrodillan, mucho menos a intereses ilícitos. Que sepan que PARA SUBIR NO VALE TODO", puntualizó.