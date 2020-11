El pasado 10 de noviembre, momentos antes de jurar como presidente de la República, Merino de Lama se reunió con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. | Fuente: Congreso

De acuerdo con reportes que RPP Noticias confirmó, el presidente Manuel Merino y su premier habían citado a los líderes de las FF. AA. y la Policía Nacional del Perú para una reunión a las 07:45 de la mañana. Sin embargo, ninguno de ellos asistió.

Pese a ello, el primer ministro Ántero Flores-Aráoz negó que haya citado a los comandantes de las Fuerzas Armadas a una reunión de emergencia para este domingo en la mañana. “No se les había convocado, según tengo entendido. ¿Hoy en la mañana? No lo sé. Les soy franco: no lo sé, estaba acá”, aseguró ante medios de prensa antes de dirigirse a Palacio de Gobierno.

Por otro lado, afirmó que “no siente responsabilidad política” por los fallecidos y heridos durante las manifestaciones del sábado.

“Yo no [tengo responsabilidad política], porque no soy responsable político. [Pero es el primer ministro] Eso no significa que tenga responsabilidad de la violencia que ha sido azuzada, yo no me apego a ningún cargo, lo que quiero es que si hay una transferencia sea ordenada", señaló en diálogo con Exitosa Noticias.

Este sábado 14 de noviembre se realizó la segunda marcha nacional contra el Gobierno de Manuel Merino, la cual dejó dos jóvenes muertos en la capital.

Tras ello, la mayoría de integrantes del Gabinete Ministerial han anunciado su dimisión, entre ellos Sara Seminario al Mincetur, María del Carmen Reparaz al Ministerio de Cultura, Fernando D’Alessio al Ministerio de Educación, Abel Salinas al Ministerio de Salud y otros.