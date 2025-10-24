Comisario de Alfonso Ugarte dice que estaba en operativo en el Centro de Lima cuando el presidente visitó su dependencia

El comisario explicó por qué no estaba en su dependencia cuando llegó el presidente Jerí. | Fuente: RPP

El presidente de la República, José Jerí, visitó esta madrugada la Comisaría PNP Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima, como parte de un patrullaje nocturno en el marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno.

El mandatario no encontró al comisario en la dependencia policial, por lo que se retiró a los pocos minutos. A su salida, en diálogo con RPP, expresó su malestar por este hecho.

“Me extraña mucho el comportamiento de esta comisaría. Debería estar en una posición de alerta, pero aparentemente en esta comisaria no pasa nada”, sostuvo.

Al ser consultado por el comisario, el jefe de Estado sentenció: “Aparentemente, está en alguna labor, porque acá no está”.

Un equipo de RPP conversó esta mañana con el comandante PNP Juan Antonio Pineda Cordero, comisario de Alfonso Ugarte, quien aseguró que se encontraba en un operativo en el Centro de Lima justo cuando llegó el presidente a su dependencia.

El jefe policial sostuvo que se detuvo a una docena de personas sospechosas en distintas intervenciones, en la avenida Nicolás de Piérola, en el jirón Caylloma, en el jirón Camaná, entre otros puntos.

El comisario compartió a RPP fotografías de los operativos realizados:



Comisario deberá presentar informe

Hasta la Comisaría Alfonso Ugarte llegó el general PNP Manuel Vidarte, jefe de la Región Policial Lima; quien informó que se le ha solicitado un informe al comisario sobre las actividades que estaba realizando, cuando llegó el presidente Jerí.

“En este caso, ya se le ha pedido (al comisario) para que haga un informe al respecto, para que indique, exprese, qué actividades se encontraba realizando”, manifestó.

El alto mando comentó las labores que debe realizar un comisario: “La misión del comisario es atender todos los problemas y hacer estrategias también dentro de lo que es trabajar en coordinación con todos sus vecinos, para solucionar los problemas de lo que es la inseguridad”.

Sobre la visita de Jerí a la Comisaría Alfonso Ugarte, el general Vidarte sostuvo que el presidente “es totalmente libre de ir y visitar a las dependencias que a él le parezca”. “No debe haber coordinación (previa)”, sentenció.

