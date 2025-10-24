Callao: al menos 11 detenidos en nuevo operativo nocturno como parte del estado de emergencia

PNP incautó armas de fuego y una camioneta robada | Fuente: RPP

En el asentamiento humano Centenario, en la provincia constitucional del Callao; la Policía Nacional desarrolló un operativo nocturno que ha permitido la detención de 11 personas vinculadas a casos de sicariato y extorsión.

Entre los detenidos, hay cuatro involucrados en el ataque a balazos registrado ayer en la urbanización Constanzo, que dejó seis personas heridas.

Esta información fue confirmada por el general José Antonio Zavala Chumbiauca, director de investigación criminal de la PNP, quien ofreció mayores detalles al respecto.

"Esto va a ser de manera constante durante el estado de emergencia y durante los días que continúen. Se ha logrado la detención de 11 personas que se encuentran involucrados en varios delitos de gran lesividad, como homicidios, extorsiones, asaltos, y que son los autores que el día de ayer han participado en un atentado contra seis personas que fueron heridas con arma de fuego.

PNP incautó armas de fuego y una camioneta robada

Durante el operativo, las autoridades han incautado dos armas de fuego, una camioneta que fue robada el año pasado, y un mototaxi que era usado por los detenidos para cometer actos delictivos.

En la intervención policial, también participó el comandante general de la Policía Nacional, Oscar Arriola.