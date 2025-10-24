Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

José Jerí visitó la Comisaría Alfonso Ugarte, pero no encontró al comisario: “Debería estar en una posición de alerta”

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

A su salida, en diálogo con RPP, el mandatario expresó su molestia por no haber encontrado al jefe policial. “Aparentemente, está en alguna labor, porque acá no está”, manifestó.

Gobierno
00:00 · 01:24
José Jerí
El presidente se mostró incómodo por no haber encontrado al comisario. | Fuente: RPP / Alex Juárez

El presidente de la República, José Jerí, realizó un nuevo patrullaje nocturno por distintos puntos de la capital, en el marco del tercer día del estado de emergencia decretado por el Gobierno para hacer frente a la ola de criminalidad.

Durante la madrugada, el jefe de Estado recorrió diversos distritos del norte de Lima, como Puente Piedra y Los Olivos, según constató un equipo de RPP. 

Como parte de su patrullaje, el mandatario visitó la Comisaría PNP Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima; pero no encontró al comisario, por lo que se retiró a los pocos minutos de haber llegado. 

A su salida, en diálogo exclusivo con RPP, el presidente expresó su molestia por no haber encontrado al jefe policial.

“Me extraña mucho el comportamiento de esta comisaría. Debería estar en una posición de alerta, pero aparentemente en esta comisaria no pasa nada”, sostuvo.

Al ser consultado por el comisario, el jefe de Estado sentenció: “Aparentemente, está en alguna labor, porque acá no está”.

Tras esta actividad, el presidente Jerí regresó a Palacio de Gobierno.

El poder en tus manos

EP220 | INFORMES | Elecciones 2026: Agrupaciones políticas definirán a sus candidatos con menos de 10 delegados

Las agrupaciones políticas se preparan para elegir a sus candidatos que los representarán en las elecciones generales del 2026, sin embargo, hoy conocemos que no solo la mayoría los elegirá con el voto de delegados, sino que, además, lo harán con un número muy reducido de estos representantes. Sepa de qué agrupaciones son en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
José Jerí Gobierno Estado de emergencia

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA