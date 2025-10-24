José Jerí visitó la Comisaría Alfonso Ugarte, pero no encontró al comisario: “Debería estar en una posición de alerta”

El presidente se mostró incómodo por no haber encontrado al comisario. | Fuente: RPP / Alex Juárez

El presidente de la República, José Jerí, realizó un nuevo patrullaje nocturno por distintos puntos de la capital, en el marco del tercer día del estado de emergencia decretado por el Gobierno para hacer frente a la ola de criminalidad.

Durante la madrugada, el jefe de Estado recorrió diversos distritos del norte de Lima, como Puente Piedra y Los Olivos, según constató un equipo de RPP.

Como parte de su patrullaje, el mandatario visitó la Comisaría PNP Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima; pero no encontró al comisario, por lo que se retiró a los pocos minutos de haber llegado.

A su salida, en diálogo exclusivo con RPP, el presidente expresó su molestia por no haber encontrado al jefe policial.

“Me extraña mucho el comportamiento de esta comisaría. Debería estar en una posición de alerta, pero aparentemente en esta comisaria no pasa nada”, sostuvo.

Al ser consultado por el comisario, el jefe de Estado sentenció: “Aparentemente, está en alguna labor, porque acá no está”.

Tras esta actividad, el presidente Jerí regresó a Palacio de Gobierno.

