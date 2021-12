Conflicto en el corredor minero. | Fuente: Andina

Las comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas no participarán en la reunión convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Gobierno Regional de Cusco, mediante la cual se pretendía retomar el diálogo y desbloquear el corredor minero del sur a 32 días de la acción de fuerza.



Según Víctor Villa, asesor legal de las comunidades campesinas de Chumbivilcas, la reunión no fue coordinada con antelación, no hubo tiempo para convocar a los dirigentes que viven en zonas alejadas donde no hay señal de teléfono ni internet.



Sin embargo, este no sería el único obstáculo puesto que aseguran que la reunión debería ser solo con las comunidades en conflicto y no con autoridades locales, frentes de defensa, rondas campesinas, la iglesia católica y hasta la Defensoría del Pueblo que fueron convocadas a la reunión.

Conflicto

Para el asesor legal de las comunidades, la reunión ahora debe efectuarse entre las comunidades y el Estado, señaló que las tratativas deben ser directas y tampoco debe haber intervención de la empresa minera MMG Las Bambas.



Víctor Villa aseguró que existe una mejor coordinación con el Ministerio de Energía y Minas que con la PCM, para la solución del conflicto, por lo que no descartan proponer una nueva reunión en los siguientes días.



Recordemos que la PCM y el Gobierno Regional de Cusco convocaron a una reunión la cual fue programada para mañana, martes 21 de diciembre a las 11 a.m. en la ciudad de Cusco.



