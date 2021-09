Desde Confiep instaron a que el mandatario enfoque al Gabinete en atender los problemas del país. | Fuente: Presidencia de la República

Óscar Caipo, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), pidió cambios dentro del Gabinete Ministerial, debido a diferencias evidenciadas dentro del Ejecutivo entre el presidente Pedro Castillo y el jefe del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

Señaló que durante el tiempo que tiene el Gobierno no se ha dado prioridad a los problemas que afronta el país, mientras que en cambio han relucido los cuestionamientos que existen dentro del Gabinete Ministerial. Se refirió a las diferencias que existen entre algunos ministros y precisó que esto también se ve entre el mandatario y el presidente del Consejo de Ministros.

“Hemos visto a lo largo de los prácticamente dos meses de Gobierno, que es evidente que hay diferencias importantes al interior del Gabinete”, dijo al dominical Panorama.

“Un Gabinete con muchos cuestionamientos y con poco nivel de alineamiento, en donde los ministros están ventilando sus diferencias y se contradicen abiertamente y ahora estamos viendo esto inclusive a nivel del premier y del presidente”, añadió.

Piden cambios

En ese sentido, el titular de la Confiep instó al presidente Pedro Castillo que haga cambios dentro del Gabinete Ministerial, a fin de que el Gobierno pueda priorizar la atención de los problemas del país. Añadió que actualmente los ministros no muestran la voluntad de abordar estos temas.

“Uno de los pedidos que yo quisiera hacer aquí es que el presidente ejerza su liderazgo para poner orden en el Gabinete y para comenzar a dar las señales de confianza que se requieren para que nos enfoquemos en salir adelante”, sostuvo.

“Esto ya no es un tema de moderación o radicalización o no es una discusión de derecha o de izquierda, sino que es básicamente ver que parece que no existiera la voluntad ni la capacidad de abordar los principales problemas del país con el análisis técnico necesario y con el nivel de responsabilidad que requiere el momento”, indicó.

Caipo mencionó también que durante la reunión que mantuvieron con el presidente Pedro Castillo, a inicios de setiembre, le ofrecieron su apoyo y le consultaron qué era lo que necesitaba para poder sacar al país adelante.

