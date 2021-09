El presidente Pedro Castillo y el ministro de Justicia, Aníbal Torres. | Fuente: Andina

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, no promueve el proyecto de la Asamblea Constituyente.

"Él no promueve la Constituyente. Antes de ser presidente tenía el proyecto de ley para presentarlo ante el Congreso para que se modifique la Constitución. No lo hizo y no lo hace porque genera incertidumbre", recalcó en diario Correo.

"Él no la promueve y no tiene que pronunciarse. Castillo no se puede oponer", añadió Torres, quien -sin embargo- consideró que mantener la actual Constitución garantiza la impunidad de los corruptos.

"Los corruptos se oponen a la Asamblea porque la Constitución actual les garantiza la impunidad. Ellos no quieren que se modifique la parte económica, pero comparándola con otros países, es la peor", aseveró.

Respecto a que Pedro Castillo debería pronunciarse para acabar con la incertidumbre en el sector empresarial, Torres indicó que a los grandes inversionistas la Asamblea Constituyente no les interesa.

"A los grandes empresarios, especialmente europeos, lo que le interesa en el Perú es que haya transparencia y que se combata la corrupción. Solo empresas corruptas han venido a invertir. Eso es negativo", aseguró.

Gobierno está en contra de limitar a la prensa

De otro lado, el titular del Ministerio de Justicia manifestó que Pedro Castillo no está de acuerdo con el proyecto de ley de Perú Libre que busca que el Ejecutivo intervenga en la prensa.

"No estamos de acuerdo con ninguna limitación a la libertad de expresión, ni de prensa", aseveró Torres.

Asimismo, mencionó que el presidente Castillo prefiere no enfrentar todo lo que sale sobre el en los medios de comunicación, aunque sí lee y ve lo que se publica a diario.

"Una vez alguien (en el Gabinete) dijo deberíamos reaccionar ante esto, pero Castillo dijo “no, hay que aguantar nomás”, comentó. "Hay que soportar las mentiras, las injurias, difamaciones, etc, en nombre del otro lado de la prensa que es bueno y que hacen investigaciones serias", agregó.





