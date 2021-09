Guido Bellido descarta cambios de ministros: "De ninguna manera, no hay ninguna iniciativa en ese punto"

Guido Bellido participó en el Encuentro de Organizaciones Sindicales. | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, descartó que tenga pensado realizar algún cambio en el Gabinete Ministerial luego de la polémica generada con las declaraciones del vicecanciller Luis Enrique Chávez sobre Venezuela y un no reconocimiento del país a Nicolás Maduro como presidente oficial, pese al encuentro que tuvo con Pedro Castillo.

"No, de ninguna manera, no hay ninguna iniciativa de ese tipo. Las posturas son serias (sobre el vicecanciller), no son un día una cosa y otro día otra. Nosotros reafirmamos nuestra postura de que quien lleva la política en el tema exterior es el presidente de la República, no un vicecanciller, y si un vicecanciller traspasa al Canciller, tiene que ordenarse las cosas", indicó.

Pese a esta polémica generada con el vicecanciller, el jefe del Gabinete Ministerial descartó que exista un "fraccionamiento" al interior del Gobierno. Esto pese a que días atrás Bellido exhortó al canciller Óscar Maúrtua que si a él "o su adjunto no le gusta" la postura del gobierno respecto a Venezuela, "tienen las puertas abiertas".

Como se recuerda, la semana pasada el vicecanciller Luis Enrique Chávez indicó que el Perú no reconoce autoridades legítimas en Venezuela, tras ser consultado sobre si el Gobierno admite a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó como presidente venezolano.

"El Perú ha declarado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay autoridades legítimas(...) Esa es la posición del Perú. Si ustedes desean otro matiz, ya no es esa posición. En este momento, la posición del Perú, reitero, es que desde el 5 de enero no reconoce ninguna autoridad legítima en Venezuela", señaló.

"La opinión del vicecanciller fue absolutamente inadecuada"

Sobre este tema, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, se mostró sorprendido por las recientes declaraciones sobre Venezuela que hizo el vicecanciller Luis Enrique Chávez, las cuales calificó como "absolutamente inadecuadas". Cevallos consideró que "no es oportuno" esta declaración luego de que el presidente Pedro Castillo se reuniera con Nicolás Maduro.

"Me parece que no es oportuno este tipo de declaraciones, luego lo demás es un tema que en todo caso debe responder (Guido) Bellido porque no conozco los pormenores y no hemos generado un intercambio de opiniones para profundizar en el tema, conozco lo que dicen los medios de comunicación, solamente", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el ministro de Salud justificó la reunión entre el presidente Pedro Castillo y Nicolás Maduro, pese a que el Perú no lo reconoce de manera oficial, en un evento internacional. En su opinión, este encuentro resulta necesario para abordar temas importantes como la migración de ciudadanos venezolanos que afecta al Perú.

"Yo creo que el Presidente toma las decisiones de reunirse con quien cree conveniente. Y efectivamente hay un problema muy importante aquí con la migración de ciudadanos venezolanos, que debe tratarse. Y nos guste o no el régimen de Nicolás Maduro tiene muchísimo que ver con la solución de este problema, así que yo de ninguna manera cuestiono, al contrario, me parece bien que el presidente se siente con Nicolás Maduro para encontrar una solución, entre otras cosas, al tema de migraciones que es muy grave", indicó.

