Confiep espera "más coherencia" en el Gobierno y un nuevo presidente del Congreso "sin una agenda particular"

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Oscar Caipo, invocó este jueves más coherencia dentro del Gobierno con respecto a discursos y medidas de los ministerios para reactivar la economía del país.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Oscar Caipo expresó su deseo de escuchar "medidas concretas" en los anuncios de hoy del ministro de Economía, Kurt Burneo, como parte del plan de Impulso al Crecimiento Económico.



"Esperamos que haya más coherencia en el Gobierno y en el gabinete, en específico, porque tenemos el discurso que está trayendo el ministro Burneo, pero por otro lado tenemos el discurso que vemos y las medidas que vemos desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que esa parte del nombre parece que está sobrando últimamente, que salen con medidas arbitrarias y unilaterales, que no han pasado por el análisis técnico y menos por el diálogo social que es lo que se promueve con los convenios internacionales de la OIT", dijo.

Sobre la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso, Oscar Caipo, señaló que los empresarios de la Confiep esperan que el parlamento se encuentre a la altura del momento que vive el país y contribuir a la unificación, diálogo y estabilidad para la reactivación económica.

"En este caso sería importante que se pueda encontrar a una persona convocante, una persona que no tenga una agenda particular, sino que su agenda sea el poder traer estabilidad y sacar al país adelante en este momento tan difícil, entonces esperamos e invocarmos responsabilidad desde el poder legislativo para que podamos pasar este impasse y no ayuda a traer esta estabilidad que tanto necesitamos", indicó.

De otro lado, Oscar Caipo observó un marcado contraste entre los productores agropecuarios de Junín con los de Ica, por lo que la Confiep se encuentra generando una "conexión" entre los empresarios productores de agro de Ica con los del Valle del Mantaro para la transferencia de conocimientos.



"Anticipan en el caso de pequeños productores que son como 10 mil en esa zona, una caída de la producción de productos que vienen a la ciudad justamente cuando la inflación comienza a caer y cuando se busca evitar un proceso inflacionario a nivel local, y hay un constraste con la visita a Ica, estuvimos con los empresarios en la Cámara de Comercio de Ica (...) ahí están mirando al mercado internacional, ahí los precios están yendo bien, tienen la capacidad para comprar fertilizantes, que no faltan solo que los precios están altos", dijo.

