Américo Gonza critica a la Fiscalía por incluirlo en una presunta organización criminal: "A mí no me han llamado por este hecho"

Americo Gonza señaló que no se entiende por qué lo incluyen en la investigación luego de año y medio | Fuente: RPP

El congresista Américo Gonza criticó las informaciones del Ministerio Público de señalarlo como presunto cabecilla en el cobro a generales para los ascensos irregulares en la Policía Nacional. El parlamentario afirmó que su nombre está ahí por un colaborador eficaz.

"Después de un año y medio un colaborador me menciona. Eso me parece sospechoso, lo otro es que en un documento de 134 páginas a mí me mencionan en un párrafo de tres líneas en la página 27, después se olvidan de mí. Creo que lo que dice el colaborador debe ser corroborado", señaló en el programa Todo se Sabe de RPP.

Américo Gonza expresó que el Ministerio Público nunca lo llamó a declarar pese a estar mencionado en el organigrama de la presunta organización criminal. Además, señaló que los mismos generales deberán decir a quién le pagaron si es cierto esa hipótesis de la Fiscalía.

"A mí no me han llamado hasta ahora por este hecho. Me sorprende que después de año y medio de investigación recién incluyan mi nombre ¿por qué no lo hicieron antes? hago hincapié a que este caso si fuera real de que estas personas pagaron por su ascenso ellos dirán a quién le dieron el dinero o con quién coordinaron. Yo no tengo problemas (que revisen mi celular)", manifestó.

Por otro lado, aseguró que nunca llevó al general Javier Gallardo para que coordinara con el expresidente Pedro Castillo. Afirmó que solo lo vio alguna vez en la sala de espera de Palacio.

"Yo visitaba al presidente y me encontraba en la sala de espera con muchas personas en tanto que esperabamos al mandatario y a veces no te lograba atender porque se le iba el tiempo. Creo que ahí había una coincidencia en el ingreso de registros, fue coincidencia. No es que lo haya llevado para que lo nombre, yo nunca he participado en decisiones del Ejecutivo, yo más bien he sido un crítico interno de la gestión", agregó.

Defiende a su hermana

El congresista también negó que su hermana haya conseguido un puesto en el área de Recursos Humanos de la PNP gracias a un "favor". En ese sentido, aseveró que nunca hubo irregularidades en su nombramiento.

"Mi hermana es una contadora con varios años de experiencia en su rama y también en el sector público. Los fiscales dicen en la investigación que el general Gallardo quería que proteja a los sobrinos (de Pedro Castillo), pero esa versión no resiste un análisis lógico porque el general fue destituido antes de que inicie el proceso judicial contra estos ciudadanos", expresó.

Votó a favor de la vacancia

Gonza reconoció haber votado a favor de la vacancia contra el expresidente Pedro Castillo por haber alterado el orden constitucional y calificó a Aníbal Torres y Betssy Chávez como personas nefastas para el gobierno.



Detienen a Javier Gallardo

El excomandante general de la Policía Nacional del Perú, Javier Gallardo, fue detenido la noche de este martes, en el marco de las investigaciones por el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP). Fue trasladado a la sede de la Diviac donde permanecerá detenido de manera preliminar.

Gallardo fue detenido a su salida de un medio local, donde ofreció una entrevista. Se encontraba no habido casi 24 horas después de realizarse el operativo de la Diviac y la Fiscalía.