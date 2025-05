Posiciones divididas: congresistas reaccionan al nuevo Gabinete Ministerial liderado por Eduardo Arana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dina Boluarte tomó juramento a su cuarto Gabinete durante su gestión como presidenta de la República, en donde Eduardo Arana, exministro de Justicia, es el presidente del Consejo de Ministros (PCM) tras la renuncia de Gustavo Adrianzén.

Al respecto, desde el Parlamento hubo reacciones después de que se hicieran cambios en tres ministerios horas después de la renuncia de Adrianzén, la cual produjo la caída del Gabinete.

Por un lado, Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, sostuvo que Eduardo Arana "tiene algo de experiencia no solamente técnica, sino también política" para llegar a consensos con el Congreso. "Creo que va a tener capacidad de concertar con algunos grupos políticos que se requieran", dijo.

Carlos Zevallos, congresista no agrupado, aseguró que "no ha habido cambios de rostros" en el Gabinete Ministerial. "Queríamos ver un nuevo premier, que al menos refresque esta cara al pueblo peruano de que estas cosas se van a hacer de manera conjunta", sostuvo.

En esa línea, cuestionó que exista una injerencia de partidos políticos en los gabinetes ministeriales, en referencia a la desginación de César Sandoval Pozo en el ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y que es militante de Alianza Para el Progreso (APP). "En estos momentos no es satisfactorio [nuevo Gabinete]", mencionó.

En diálogo con RPP Noticias, Alejandro Muñante (Renovación Popular) sostuvo que Dina Boluarte "ha perdido una enorme oportunidad de poder realmente refrescar su Gabinete" al que calificó como "el mismo de Adrianzén, solo que hemos cambiado de primer ministro".

"Lamentablemente la Presidenta no ha entendido el mensaje, no es consciente de la realidad en la que vive. Creo yo que la burbuja a la que le han puestos estos mismos personajes no le ha hecho entender de lo que se buscaba en este momento de crisis del Ejecutivo era precisamente contar con nuevas ideas, rostros y replantear lo que hasta este momento ha estado sucediendo de manera incorrecta", declaró el parlamentario La Rotativa del Aire.

Muñante reconoció que el nuevo premier, Eduardo Arana, es "una persona que tiene habilidad para conversar, concertar", pero que el problema del exministro de Justicia es que "tampoco viene de una cartera que haya demostrado eficiencia en cuanto a su ejecución".

Por otro lado, los congresistas de Perú Libre, Jaime Quito y Silvana Robles, mostraron en sus redes sociales de 'X' su rechazo a la desginación del nuevo gabinete liderado por Eduardo Arana. "De ninguna manera se debe otorgar el voto de confianza", escribió Robles.

Podemos Perú, a través de Aron Espinoza, informó que la bancada parlamentaria votará en contra del viaje de Dina Boluarte al Vaticano porque el nuevo gabinete "no da señales de cambio" y que Dina Boluarte "continúa gobernando de espaldas al país".

De otro lado, Acción Popular emitió un comunicado en donde lamentaron "que la presidenta de la República haya ratificado un gabinete sin resultados" frente a "una grave crisis de seguridad, económica e institucional".

"Hoy tenemos más de lo mismo: ninguna señal de cambio ni de autocrítica", escribieron, en donde aseguraron que el Gobierno se encuentra "priorizando agendas personales, como su próximo viaje al Vaticano".

Lista completa del gabinete ministerial

Presidente del Consejo de Ministros - Eduardo Arana Ysa

Ministerio de Defensa - Walter Enrique Astudillo Chávez

Ministerio de Economía y Finanzas - Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo

Ministerio del Interior - Carlos Alberto Malaver Odias

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Juan Enrique Alcántara Medrano

Ministerio de Educación - Morgan Niccolo Quero Gaime

Ministerio de Salud - César Henry Vásquez Sánchez

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Ángel Manuel Manero Campos

Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo - Daniel Ysaú Maurate Romero

Ministerio de Producción - Sergio González Guerrero

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Úrsula Desilú León Chempén

Ministerio de Energía y Minas - Jorge Luis Montero Cornejo

Ministerio de Transportes y Comunicaciones - César Carlos Sandoval Pozo

Ministerio Vivienda, Construcción y Saneamiento - Durich Francisco Whittembury Talledo

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Fanny Esther Montellanos Carbajal

Ministerio del Ambiente - Juan Carlos Castro Vargas

Ministerio de Cultura - Fabricio Alfredo Valencia Gibaja

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Leslie Carol Urteaga Peña