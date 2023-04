Congreso debatirá este martes moción de censura contra ministro del Interior por intervención policial en San Marcos

Vicente Romero es el tercer ministro del Interior en el gobierno de Dina Boluarte | Fuente: Andina

El pleno del Congreso debatirá y votará este martes si se aprueba o no la moción de censura contra el ministro del Interior, Vicente Romero, por la intervención de la Policía Nacional en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ocurrida el pasado 21 de enero, para desalojar a manifestantes. Estas personas habían llegado hasta Lima para participar de las marchas contra la presidenta Dina Boluarte.

Los motivos para esta censura se basan en que Vicente Romero es “responsable político del abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía”. Además, lo acusan de “falta de liderazgo y falta de idoneidad para conducir el sector a su cargo”.

"Censurar al señor Vicente Romero Fernández, ministro del Interior, al encontrarlo responsable político del abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú durante la intervención realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el día 21 de enero de 2023, demostrando falta de liderazgo y falta de idoneidad para conducir el sector a su cargo", se lee en la moción.

La mañana del pasado sábado 21 de enero, agentes de la Policía ingresaron con tanquetas a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para desalojar a los manifestantes procedentes de distintas regiones del país. Se detuvieron a más de 200 personas, pero fueron liberadas un día después al no encontrarles antecedentes penales.

San Marcos criticó la intervención policial y aseguró en un comunicado "que tuvo como perjuicio el daño material de la infraestructura y el agravio físico y psicológico a la comunidad de residentes".



#CongresoInforma I La Junta de Portavoces estableció los tiempos de debate de la interpelación al ministro de Defensa y de las mociones de vacancia presidencial y de censura al ministro del Interior.https://t.co/T9zLcclqeK — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) April 3, 2023

La moción de censura es de autoría de la legisladora Katy Ugarte (No agrupados) y lleva la firma de Susel Paredes (No agrupados), María Agüero (Perú Libre), Waldemar Cerrón (Perú Libre), Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), Guillermo Bermejo (Perú Democrático), Héctor Valer (Somos Perú), entre otros legisladores.

En la moción se menciona que por aquel entonces se dio a conocer un balance elaborado por la Defensoría del Pueblo sobre la protesta social entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 que identificó allanamientos que no habrían cumplido los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad y razonabilidad.

Vicente Romero se presentó ante el Pleno del Congreso el pasado 9 de marzo para responder a dos pliegos interpelatorios sobre este polémico operativo policial.

Romero no tiene problemas en dejar el puesto

El ministro del Interior, Vicente Romero, se pronunció sobre la censura en su contra e indicó que durante toda su vida ha cumplido con la ley, por lo que si se aprueba la moción en el Parlamento no se opondría a dicha decisión.

“He respondido a todas las preguntas en las tres mociones de interpelación que me hicieron y el resultado que hubiera tengo que cumplir. He sido un ciudadano toda la vida que he cumplido la ley y si tengo que dejar el sector Interior, tendré que dejarlo no tengo ningún problema”, sostuvo durante una conferencia de prensa.