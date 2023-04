Ministro del Interior señala que no tiene “ningún problema” en dejar el sector si procede su censura

Ministro del Interior. | Fuente: Andina

El ministro del Interior, Vicente Romero, se pronunció este lunes respecto de la moción de censura en su contra y dijo que no tiene ningún problema en dejar el sector, pues acepta el resultado de las interpelaciones a las que fue sometido en el Congreso.

En declaraciones a la prensa durante un acto público, Romero indicó que durante toda su vida ha cumplido con la ley, por lo que si se da su censura en el Parlamento no se opondría a dicha decisión.

“He respondido a todas las preguntas en las tres mociones de interpelación que me hicieron y el resultado que hubiera tengo que cumplir. He sido un ciudadano toda la vida que he cumplido la ley y si tengo que dejar el sector Interior, tendré que dejarlo no tengo ningún problema”, sostuvo.

En esa línea, manifestó que si procede su censura sería el décimo ministro en dejar el cargo tras solo un corto periodo desde que inició el gobierno de Pedro Castillo. Asimismo, precisó que, al inicio de su gestión encontró “un ministerio prácticamente paralizado”.

Moción de censura

El pasado 22 de marzo, legisladores de diversas bancadas presentaron una moción de censura contra el ministro del Interior, Vicente Romero, por ser “responsable político del abuso de autoridad” durante la intervención policial en la Universidad Nacional de San Marcos ocurrida el pasado 21 de enero.

"Censurar al señor Vicente Romero Fernández, ministro del Interior, al encontrarlo responsable político del abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú durante la intervención realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el día 21 de enero de 2023, demostrando falta de liderazgo y falta de idoneidad para conducir el sector a su cargo", se lee en la moción.

Entre sus argumentos, la moción recuerda que la mañana del pasado sábado 21 de enero agentes de la Policía ingresaron con tanquetas a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para desalojar a los manifestantes procedentes de distintas regiones del país.

Mencionaron, además, que la universidad rechazó la intervención "que tuvo como perjuicio el daño material de la infraestructura y el agravio físico y psicológico a la comunidad de residentes".