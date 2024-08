Construcción Civil pide al Gobierno revisar registro de sindicatos que son fachada para organizaciones criminales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

José Chapa Díaz, secretario de organización de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, lamentó la muerte de su compañero Arturo Cárdenas, asesinado por un sicario mientras salía de su local. En ese sentido, manifestó que hay sindicatos que son usados como fachadas de organizaciones criminales para el cobro de cupos.

Chapa criticó al ministro de Trabajo, Daniel Maurate, por no hacer esta revisión de los registros pese a sus constantes solicitudes.

"Desde que inició el boom de la construcción en el país, los gobiernos de aquel entronces y los ministros de Trabajo en ese tiempo comenzaron a dar registros sindicales a prontuariados que salían de la cárcel y comenzaron a hacer estos supuestos sindicatos. Nosotros hemos venido demandando que se revise estos registros, pero poco y nada le interesa al ministro Maurate", expresó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Chapa Díaz expresó que tres dirigentes han sido asesinados en este año y por ello se han reunido con el ministro del Interior para ver que lo ocurrido no quede impune.

"Hemos hecho marchas contra la inseguridad ciudadana, pero a este gobierno no le interesa. No hay un plan por parte de este gobierno para enfrentar con estos criminales. Por eso es que hoy marchamos y esperamos que el ministro se comprometa y den con el paradero de los delincuentes", manifestó.

Exigen justicia por crimen

Arturo Cárdenas, secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios, fue asesinado este jueves por unos sujetos que le dispararon a su salida del local sindical en La Victoria.

El anuncio de su muerte fue dado a conocer por la Federación de Trabajadores en Construcción Civil (FTCCP), que señaló que este crimen tiene como fin acabar con los dirigentes sindicales que defienden el derecho al trabajo sin extorsión.

"Con Cárdenas suman 24 los dirigentes de sindicatos afiliados a la FTCCP asesinados desde 2011 (tres este 2024) por bandas del crimen organizado en todo el Perú, quienes operan utilizando sindicatos de fachadas para ingresar a obras", se lee en el comunicado.

Su esposa, Delia Nevado, indicó a RPP que Arturo Cárdenas se desempeñaba en el cargo desde hace aproximadamente un año. Sin embargo, mencionó que desconoce si recibía algún tipo de amenazas en los últimos meses.

"A él le gustaba que las cosas se hagan como se debe hacer, que todo sea pagado en regla. Era una persona muy buena. Asumió el cargo hace un año. Todavía no sé nada, solo que está en investigación. No me comentó (si era víctima de amenazas). No le gustaba preocuparme", señaló.