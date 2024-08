“Lo único que pido es justicia”: esposa del dirigente de Construcción Civil asesinado exige que el caso no quede impune

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Policiales "No me comentó (si era víctima de amenazas). No le gustaba preocuparme", dijo su esposa

Los restos del secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios, Arturo Cárdenas Fernández, permanecen en la Morgue Central de Lima.

Ello, luego de ser asesinado al interior de un vehículo cuando salía del local del sindicato al cual pertenecía, ubicado en la cuadra 6 del jirón Cangallo, en el distrito limeño de La Victoria.

Su esposa, Delia Nevado, indicó a RPP que Arturo Cárdenas se desempeñaba en el cargo desde hace aproximadamente un año. Sin embargo, mencionó que desconoce si recibía algún tipo de amenazas en los últimos meses.

"A él le gustaba que las cosas se hagan como se debe hacer, que todo sea pagado en regla. Era una persona muy buena. Asumió el cargo hace un año. Todavía no sé nada, solo que está en investigación. No me comentó (si era víctima de amenazas). No le gustaba preocuparme", señaló.

La señora Delia lamentó que su esposo no contara con seguridad, pese a los riesgos que implicaba estar al frente del cargo que ostentaba. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades, principalmente a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior, para que se puedan realizar con celeridad las investigaciones.

"Que no se quede esto impune, que se siga la investigación, porque a veces lo matan y ahí queda. Para que no sigan matando más gente, porque a mucha gente están matando en Construcción. Eso es lo único que yo pido: justicia, no solamente por él, sino por mucha gente que muere y ahí queda. Que se identifique los autores. Hay cámaras y videos", aseveró.

Finalmente, precisó que, una vez que los restos sean retirados de la morgue, tras la realización de la necropsia correspondiente, serán llevados hasta su vivienda, en el distrito limeño de Carabayllo, donde serán velados.

Cámaras de seguridad registraron el asesinato

Hay cámaras de seguridad en la zona donde ocurrió este crimen que captaron cómo Arturo Cárdenas sale del local sindical, sube a un vehículo color negro y se sienta en el asiento del copiloto. Pero cuando ya el vehículo iba a emprender la marcha, llega un hombre que usaba polera y mascarilla, y saca un arma para posteriormente disparar en varias ocasiones. Acto seguido, el atacante sube a una motocicleta y huye del lugar.

Herido, Arturo Cárdenas fue trasladado al Hospital Guillermo Almenara, pero los médicos solamente certificaron su deceso. De acuerdo con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, este crimen busca acabar con los dirigentes sindicales que defienden el derecho al trabajo sin extorsión.

En el pronunciamiento, también se denuncia que en lo que va del año tres de sus dirigentes afiliados han sido asesinados, con lo que en total suman 24 desde el 2011.