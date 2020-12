Francisco Sagasti se refirió a la situación que enfrenta el país. | Fuente: Foto: Archivo Andina

El presidente Francisco Sagasti informó que la iniciativa Covax Facility ha anunciado que puede adelantar algunas de las vacunas contra la COVID-19 que llegarán al país. En paralelo, comentó que el Gobierno sigue negociando "con tres, cuatro o cinco" alternativas para conseguir este insumo.

"Covax acaba de anunciar esta madrugada -me ha informado la ministra de Salud- que puede adelantar algunas de las vacunas (...) El Perú ya pagó una primera cuota y nos acaban de informar que es posible que algunos de los proveedores que están involucrados en Covax, que son como 8, en el primer trimestre nos entreguen un lote importante de vacunas ", indicó.

En entrevista con radio Exitosa, el jefe de Estado evitó dar una fecha en específico hasta que su gestión no tenga firmado un acuerdo, ya no solo preliminar. No obstante, aseguró que mientras esto ocurre se concentran los esfuerzos en preparar la logística necesaria para distribuir las vacunas cuando lleguen al país.

El pasado martes, la ministra de Salud, Pilar Mazzeti, informó que la organización Covax Facility se ha comprometido a enviar un primer lote de vacunas contra la COVID-19 al Perú en el primer trimestre del 2021.

Durante una entrevista con Canal N, la titular indicó que las dosis enviadas serán para inmunizar principalmente al personal sanitario. "Covax Facility nos ha enviado información hace un par de días, en donde indica que sus primeros envíos estarían en el primer trimestre del 2021", dijo.

"Muy probablemente envíos destinados a la población que va a vacunar, es decir al personal de salud", dijo. Sin embargo, Mazzetti aclaró que aún se desconoce la cantidad de vacunas que serán enviadas al Perú ya que eso dependerá del número de antídotos que Covax Facilicity vaya consiguiendo.

En otro momento, Sagasti consideró que la elaboración de una nueva ley agraria "es responsabilidad del Congreso"; no obstante, indicó que esta debe buscar un punto medio debido a que "nadie va a salir contento".

"Esa es la responsabilidad del Congreso, el Congreso está para hacer leyes, no para pasarle la pelota al Ejecutivo", señaló.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Es posible reinfectarse con el nuevo coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: