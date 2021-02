El presidente Francisco Sagasti recibió la primera dosis de la vacuna de Sinopharm. | Fuente: TV PERÚ

El presidente de la República, Francisco Sagasti, fue vacunado contra la COVID-19 la noche de este martes, durante la primera jornada de inmunización en el país.

El jefe de Estado fue inoculado tras brindar un balance del inicio de la campaña de vacunación, desde la sede del Hospital Militar Central, ubicado en el distrito limeño de Jesús María.



"Le pido a todos los peruanos que no le tengan miedo a la vacuna. (...) El Ministerio de Salud no aprobaría una vacuna cuya rigurosidad y aprobación no haya sido debidamente aceptada", dijo el mandatario minutos antes de recibir la dosis.

Algunos directores de salud fueron vacunados antes de él.

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, había indicado que el mandatario sería el primer peruano en ser vacunado contra el coronavirus. Sin embargo, la jornada de vacunación inició temprano en diversos hospitales de Lima y Callao.

Los primeros en ser inoculados con la vacuna de Sinopharm fueron médicos intensivistas del Hospital Loayza, entre los que estuvo el jefe de esta área, Josef Vallejos.

“Muy complacido, sabiendo que es un día que marca la historia en lo que es la medicina peruana, sobre todo, en esta parte preventiva en la lucha contra esta enfermedad que nos está azotando mucho”, indicó en programa La Rotativa del Aire.



El Gobierno inició este martes la distribución de las vacunas de Sinopharm a las regiones del país más golpeadas por la enfermedad. Desde las 8:30 a.m. han despegado diversos vuelos rumbo a regiones como Ica, Áncash, Junín, Huánuco, etc.

Las primeras 300 mil vacunas procedentes de Pekín llegaron la noche del domingo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Se sumarán otras 700 mil dosis del mismo laboratorio que están programadas para salir de China el 13 de febrero.



