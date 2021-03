Gobierno se pronunció sobre el proceso de vacunación. | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció que su sector ya no continuará avalando el uso de la ivermectina para casos de COVID-19 luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciara que la próxima semana emitirá sus recomendaciones sobre el uso de este fármaco antiparásitos días después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) desaconsejara su utilización.

"La información oficial de la propia OMS es que hay trabajos que demuestran que no tiene el efecto positivo que se suponía que podía tener. Nosotros nos vamos a seguir rigiendo por las normas internacionales y las recomendaciones de los órganos competentes (...) Lo que dice la OMS es que no tiene utilidad por lo tanto no vamos continuar", señaló.

El pasado 22 de marzo la Agencia Europea del Medicamento desaconsejó el uso de la ivermectina para prevenir y tratar la COVID-19 y advirtió de que "los datos disponibles no apoyan" su utilización generalizada fuera de los ensayos clínicos controlados.

En un comunicado, la EMA explicó que ha revisado "la evidencia más reciente" sobre su uso para la prevención y tratamiento de la COVID-19, y recordó que los medicamentos con ivermectina no están autorizados en la Unión Europea para tratar la enfermedad que provoca el SARS-CoV-2, ni que la EMA ha recibido ninguna solicitud para autorizar tal uso.

Llegada de vacunas al Perú



Durante la supervisión a la jornada de vacunación contra la COVID-19 a adultos mayores de 80 años en San Martín de Porres, el ministro también precisó que, a nivel mundial, la mayoría de las vacunas contra la COVID-19, como la del laboratorio Sinopharm, están aprobadas para que se apliquen en dos dosis. No obstante, señaló que "si luego hay estudios que demuestren que cualquier vacuna requiere una tercera dosis, ellos tienen que demostrar que eso es mejor a lo que presentaron y recibirán una aprobación en ese sentido".

De otro lado, el titular del Minsa reiteró que llegarán al país más lotes del laboratorio chino Sinopharm, pese a los cuestionamientos reportados por los voluntarios que participaron del ensayo clínico de esta vacuna en la Universidad Cayetano Heredia.

"El uso indebido de estas 2 mil vacunas, por criterios que no son los del ensayo clínico, que fueron repartidos entre diversas personas. De esas 2 mil dosis en realidad se ha dado una determinada cantidad para 470 personas (…) Esas que han sobrado la Fiscalía las ha inmovilizado, hay 800 en Cayetano Heredia y 50 y tantas en San Marcos", señaló.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, informó que la llegada al país de un lote de aproximadamente 300 mil vacunas contra la COVID-19 del laboratorio AstraZeneca están confirmadas para abril, mientras que el lote restante por 2 millones de vacunas de Sinopharm "todavía no tienen fecha programada" debido a que se está terminando un trámite necesario para otorgar la certificación condicional a la vacuna.

"Recordemos que el primer lote llegó con una autorización excepcional. Como ahora estaríamos adquiriendo un lote superior, de 37 millones de dosis, requerimos un documento un poco más fuerte que nos permita utilizar todas esas dosis a lo largo del año. Espero que en los próximos días podamos tener una confirmación porque estamos en los trámites bastante avanzados", apuntó.

En otro momento, Violeta Bermúdez explicó que se ha coordinado con la Asociación de Seguros del Perú para identificar a los adultos mayores de 80 años que solamente cuentan con seguros privados, cuya vacunación se iniciaría el lunes 1 de abril. Al respecto, detalló que personal del Minsa apoyará a los agentes privados en sus centros de vacunación.

