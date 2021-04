El ministro de Salud, Óscar Ugarte, indicó que la vacunación contra la COVID-19 de Pedro Pablo Kuzcynski pudo haberse realizado en su vivienda. | Fuente: Andina

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló que el Poder Judicial no coordinó con su sector para facilitar la administración de la dosis contra la COVID-19 al expresidente Pedro Pablo Kuzcynski, luego de que se le autorizó su traslado a un centro de vacunación del Ministerio de Salud (Minsa).

"Entiendo que esa posibilidad ha surgido de la decisión de la corte de permitir que, pese al arresto domiciliario, él pueda acceder a la vacunación, pero no tenemos información de alguien que haya coordinado con nosotros, porque si no pudiese el señor Kuczynski, como cualquier otro ciudadano que no pueda por problemas de dificultades para caminar o demás, nosotros vamos a vacunar a sus casas, esa siempre es una alternativa", dijo.



De acuerdo con la resolución del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Pedro Pablo Kuzcynski estaba autorizado a acudir este sábado 17, partir de la 1:00 p.m., al centro de vacunación del Minsa del Campo de Marte para recibir la dosis contra el virus SAR-CoV-2.

PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN

Pedro Pablo Kuzcynski cumple arresto domiciliario de 36 meses en su calidad de investigado por el presunto delito de lavado de activos por consultorías a la empresa Odebrecht a través de las consultoras Westfield Capital y Firts Capital.



Por otro lado, el ministro Óscar Ugarte anunció una reunión el lunes con todos los gobernadores regionales para planificar el Plan Nacional de Vacunación.



Óscar Ugarte realizó estas declaraciones tras supervisar el centro de vacunación del Campo de Marte (Jesús María), en el segundo día de vacunación territorial de adultos mayores de 80 años.





