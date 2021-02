"Me duele la actitud de algunos congresistas", dijo el mandatario. | Fuente: Andina

Tras la renuncia de la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, el jefe de Estado ha dado una entrevista a La República, en la que habla sobre los contratos para la llegada de vacunas contra la COVID-19, la tensa relación con el Congreso de la República y la posibilidad de aplicar el artículo 82 de la ley general de salud. Al ser consultado su aplicación, el mandatario indicó que no lo considera necesario.

Dicho artículo señala que toda persona tiene derecho a recibir, en cualquier establecimiento de salud, atención médico-quirúrgica de emergencia cuando la necesite y mientras subsista el estado de grave riesgo para su vida o su salud.

Sagasti señala que no ve necesario invocar a dicho artículo en el tema del oxígeno, debido a que considera que los privados están colaborando; sin embargo, advirtió que actuará "de la manera más dura" si ve una negativa.

“En caso de que veamos una situación extrema en que algún grupo industrial diga 'no, de ninguna manera, mi oxígeno es solo para mi planta y no lo voy a entregar', esa es otra historia. Lo que hemos visto es un deseo real de colaborar por parte de todos los peruanos, sobre todo por parte de las comunidades organizadas. No tengo por qué suponer que habrá una persona o empresa o institución que se va a negar. Pero tenga la absoluta seguridad de que si esa negativa pone en peligro la vida no tendré el menor reparo de intervenir de la manera más dura que sea necesaria”, señaló.

En RPP Noticias, el presidente Sagasti anunció que el Gobierno publicará un decreto supremo que establece un procedimiento para que las empresas productoras, importadoras, consumidoras y usuarias de oxígeno deberán cumplir para reportar la cantidad de oxígeno que disponen para que luego el país pueda hacer uso de ellas.

Sagasti también fue consultado por las denuncias de cobros elevados que hacen las clínicas por los servicios de UCI. “Si hay un señor que tiene 100 mil soles y quiere pagarlos porque le da la gana y tiene suficiente dinero, es un problema entre él y la clínica. ¿Sabe cuál es mi preocupación? No ese señor, la clínica ni los 100 mil soles. Mi preocupación es que la gente tenga la vacuna gratis lo más rápido posible, que tenga oxígeno al menor costo, que funcionen las instituciones del Minsa, EsSalud, de las Fuerzas Armadas, de la PNP”, respondió sobre este tema.

LA SALIDA DE PILAR MAZZETTI

El presidente también fue consultado sobre la renuncia de la exministra Pilar Mazzetti y su reemplazo por el nuevo titular en Salud, Oscar Ugarte. Sobre este tema, el mandatario hizo mención al agotamiento y cansancio que padecía la exfuncionaria y a las acusaciones permanentes que recibía de parte del Parlamento.

“Una de mis preocupaciones era verla agotada, cansada, tensa. En segundo lugar, el maltrato, no solamente reciente sino a lo largo de las últimas semanas. No hemos visto preguntas o interés en conocer, sino acusaciones, imputaciones de todo tipo, que fueron elevando la temperatura política y que fueron creando un clima bastante desagradable para ella, otras personas y el país”, dijo y aseguró que la moción de interpelación en su contra constituyó “la gota que rebalsó el vaso”.

Asimismo, al ser consultado sobre su nivel de confianza en el actual Congreso de la República, el presidente indicó que su accionar crea tensión y “arma situaciones innecesariamente complicadas".

“Espero que la sensatez de la gran mayoría de congresistas prevalezca y baje un poco la tensión. Lo que no podemos tener es a dos o tres ministros, pasándose siete a ocho horas dos veces por semana, escuchando las mismas preguntas repetidas una y otra vez. Eso no deja trabajar”, acotó.

