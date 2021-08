Gustavo Rosell, viceministro de Salud. | Fuente: Foto: Minsa / Video: RPP Noticias

El viceministro de Salud, Gustavo Rosell, explicó que en el tercer Vacunatón, que inicia este viernes, se contará con las vacunas de Pfizer, para las segundas dosis, y de Sinopharm, para las primeras dosis de las personas de 40 a 44 años y de 38 a 39. Rosell insistió en que la vacuna de este segundo laboratorio tiene una efectividad de 94% para riesgo de muerte.

"Las personas si esperan se están poniendo en riesgo. Por esperar una vacuna de su preferencia van a ponerse en riesgo y al de su familia, con todo el sufrimiento que eso implica. Tenemos que vacunarnos ahora, tenemos que vacunarnos con las vacunas que estamos trayendo, que son seguras. No es que porque no tenemos una nos vacunamos con la otra, así no es el plan", alertó.

"Nosotros hemos comprado 32 millones de vacunas Pfizer, que siguen siendo las predominantes, pero la llegada es semanal y las de esta semana son para cubrir las segundas dosis de los vacunatones que hemos tenido, no solamente en Lima, sino en todo el país. La vacuna que en este momento tenemos, y es muy buena, es Sinopharm", añadió en entrevista con RPP Noticias.





Vacunas de distintos laboratorios

De otro lado, el viceministro reiteró que todas las vacunas contra la COVID-19 que se están utilizando en el país, independientemente de los laboratorios, "son efectivas" y recordó que estudios elaborados con el Instituto Nacional de Salud (INS) "permiten corroborar la información internacional que nos habla de la vacuna Sinopharm".

"Los estudios en el país nos demuestran que la efectividad está por encima del 90%, incluso en el personal de salud para prevenir la muerte es más del 94%, lo cual son cifras bastantes positivas. Es por eso que nuestro plan de vacunación contempla varias vacunas porque una sola vacuna no va a poder abastecernos para poder atender a los 27 millones de personas, estamos hablando de 54 millones de dosis que necesitamos en el país y por lo tanto era necesario utilizar vacunas de calidad, vacunas seguras, eficaces y efectivas", destacó.

"Sinopharm es una de ellas, no solamente se vacuna en el país, hay más de 80 países que vacunan con Sinopharm y en todos los estudios que hemos revisado la efectividad es muy alta, por eso es importante la información correcta, de otro lado, las personas que tienen alguna duda nosotros hemos capacitado a nuestro personal para que les puedan explicar", agregó.

El representante del Ministerio de Salud reconoció que en algunos vacunatorios se han reportado falta de vacunas; sin embargo, aclaró que lo que ocurrió en estos lugares es que "en algunos momentos se han desabastecido y han tenido unos minutos para recargar", mas no que no se haya tenido las vacunas para atender.

