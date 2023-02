El Ejecutivo ha reafirmado que el adelanto de elecciones está en manos del Congreso y que el diálogo sigue siendo prioritario | Fuente: Presidencia Peru | Fotógrafo: Luis Iparraguirre

A pocos días de cumplirse 3 meses desde que inició la actual crisis social y política que se vive en nuestro país, el Ejecutivo continúa desplegando una serie de medidas ante dicha situación, la cual, a la fecha, ha tenido un saldo trágico de 60 fallecidos.

Cabe resaltar que, el pasado 5 de febrero, el Gobierno dispuso el estado de emergencia, por 60 días, en las regiones de Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, debido a las movilizaciones. En el caso de Puno, donde aún persisten las principales acciones de protesta, se dispuso que el control interno esté a cargo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Sin embargo, estas no son las únicas acciones emprendidas por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte. El ministro de Justicia, José Tello, en diálogo con RPP Noticias, dio detalles sobre las otras acciones que viene realizando el Ejecutivo frente a las protestas contra el Congreso y el Gobierno.

1. Apoyo a los deudos de los fallecidos

El último martes, mediante un decreto de urgencia, el Gobierno dispuso entregar "por única vez" un "apoyo económico" para los deudos de los fallecidos en las protestas y para los heridos en las mismas. Unos días después, se autorizó la primera lista de beneficiarios de dicho monto económico.

Al respecto, el ministro de Justicia señaló que esta medida es parte de la "postura de apertura y diálogo" que rige las políticas del Gobierno frente a la situación de protesta.

"El viernes pasado, estuve en Ayacucho y nos hemos reunido con los deudos de los fallecidos. Hemos estado conversando y viendo cómo mejorar los mecanismos de ayuda que estamos dando como Gobierno, una ayuda solidaria que no tiene carácter indemnizatorio", indicó.

En ese sentido, subrayó que se está impulsando una "mesa de trabajo permanente" para hacer "causa común" en la búsqueda de justicia.

"Hemos recogido de primera mano, con las personas afectadas, más allá de su dolor, también su molestia y hemos hecho una causa común en una búsqueda de justicia que es la única manera en que vamos a cerrar nuestras heridas", resaltó.

"Hemos generado una agenda de trabajo para trabajar de manera permanente que involucra un apoyo solidario del Gobierno a estas familias que atraviesan una situación penosa. Y no solo son civiles sino de la Policía", agregó.

2. Investigaciones de la Fiscalía

Asimismo, el ministro de Justicia señaló que el Ministerio Público tendrá todo el apoyo del Ejecutivo en las investigaciones para determinar responsabilidades penales en las muertes por las protestas.

"Las investigaciones se están dando, las está manejando el Ministerio Público. Todo el apoyo que necesiten lo van a tener", indicó.

Sin embargo, dado que la Fiscalía de la Nación se encuentra investigando a la presidenta Boluarte y a varios ministros por estos hechos, el titular del Minjus cuestionó que el Ministerio Público no haya respondido al pedido de la jefa de Estado de declarar de manera virtual.

"La presidenta ha pedido que su declaración sea de manera virtual, ni siquiera solicitó reprogramación. Finalmente, no se le ha tomado la declaración como ella solicitó (...) Me queda clarísimo que la presidente Boluarte tiene toda la disposición de poder declarar, quiere declarar. Que se haga de manera virtual", agregó.

3. Visita a todos los lugares donde hay "conflictividad"

Por otro lado, el ministro Tello indicó que, en los próximos días, continuarán visitando los lugares donde aún hay protestas. Sobre ello, resaltó que continuarán trabajando en Puno y que, "aunque a algunas personas no les guste el Gobierno", era necesario que se generen canales de diálogo para trabajar a favor "de los más necesitados".

"Iremos a Puno, a todos los lugares donde ha habido conflictividad. Tenemos que ir a Puno y estamos yendo a Puno. Hoy día se están realizando actividades vinculadas al sector Educación, se está llevando ayuda, se está empezando a ver presencia de nosotros, progresivamente (…) Lo que queremos es entrar a dialogar, entendernos. Puede ser que no les guste el Gobierno, pero tenemos que entrar a trabajar por los más necesitados de la población puneña", indicó.

Además reiteró que "la agenda del diálogo es una agenda prioritaria" para el Gobierno.

4. Desbloqueo de vías

El titular de Justicia señaló que la Policía Nacional (PNP) y las FF.AA. continuarán con las actividades que les corresponde dentro del marco constitucional y trabajando en el desbloqueo de las vías.

"Nuestras FF.AA. y policiales están tomando las medidas para el desbloqueo de pistas, de carreteras. Por eso es que garantizan el orden interno y queremos que las personas vuelvan a su normalidad porque esto afecta mucho su día a día y afecta a las familias más pobres", refirió.

5. Adelanto de elecciones generales

Uno de los principales puntos de la agenda de la ciudadanía movilizada es el adelanto de elecciones generales. Al respecto, el ministro Tello señaló que el Ejecutivo ya había presentado dos proyectos de ley al respecto y que la decisión final estaba en el fuero parlamentario.

"Se tiene que ver en el Congreso, ellos lo tienen en su agenda para su siguiente legislatura. Y es un procedimiento que tienen que seguir en el Parlamento. Hay que ser respetuosos de la separación de poderes (...) Lo que sí queda claro es que nosotros no queremos aferrarnos al poder (…) y lo hemos demostrado con dos proyectos de ley. Uno con fecha de elecciones al 2023 y otro con fecha al 2024 (…) Es algo que el Congreso tiene que decidir", indicó.

En esa línea, señaló que el hecho de que "no lo hayan resuelto en la anterior legislatura no implica que no lo vuelvan a discutir".

"Es más, deberían discutirlo porque es un punto que quedó pendiente. Pero es decisión del Congreso y no podemos ir más allá", afirmó.