¿Cuál era el nivel de mando de los 4 terroristas capturados y cómo golpea a Sendero Luminoso? [ANÁLISIS]

Gobierno Pedro Yaranga consideró que se podía obtener "información valiosa" a través de los capturados

El último lunes, un operativo conjunto de la Policía Nacional (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) -llevado a cabo en el centro poblado Mayapo, distrito de Llochegua, provincia de Huanta, región Ayacucho- logró la captura de cuatro miembros de Sendero Luminoso (SL).

Los detenidos fueron identificados como Víctor Quispe Zúñiga (24), alias ‘José hijo’ por ser vástago de Víctor Quispe Palomino, 'camarada José', uno de los máximos dirigentes de dicha agrupación narcoterrorista; Iván Quispe Vargas (23), alias ‘Hugo’ o ‘Gabriel’, que sería hijo de camarada 'Vilma' y de Gabriel Quispe Palomino, otro de las máximos líderes terroristas abatido en el 2013.

También se detuvo a 'Andrés' (24) y a ‘Romeo’ (19), hijo de Hugo Sixto Campos Córdova, conocido como 'Julio Chapo', quien fue capturado el 2019.

El operativo ha sido calificado por el ministro del Interior, Vicente Romero, como el "mejor" golpe a SL en "los últimos 10 años", percepción compartida por Pedro Yaranga, periodista y analista en temas de terrorismo, quien en diálogo con RPP explicó cuál es el nivel de importancia de los 4 senderistas capturados y cómo afecta a dicha organización terrorista.

"Un grupo de avanzada con miembros del Comité Permanente"

Yaranga Quispe indicó que el grado de importancia del operativo radica en dos variables: el nivel de los capturados dentro de la organización y la "profesionalidad de la intervención" a la que calificó como "impecable", pues no se abatió a ninguno de los detenidos.

"Dentro de esos 4, dos (son) integrantes del Comité Permanente; por lo menos uno preparado para la línea de sucesión, porque era el hijo preferido de 'camarada José' y preparado para ocupar cargos importantes dentro de la organización", indicó refiriéndose a Víctor Quispe Zuñiga.

'José hijo' no es cualquier combatiente (...) Desde pequeño, ha sido preparado por el padre y después de las últimas caídas, como la de Carlos (…), él fue ascendiendo en la línea de mando, ha ido convirtiéndose en la mano derecha de su papá", precisó.

En ese sentido, explicó que la organización es controlada por los hermanos Quispe Palomino, "de los cuales solo queda uno". Por ello, la captura de Quispe Zuñiga sería una gran baja para SL.

'José' está a la cabeza, pero no significa estar siempre seguro en el cargo, porque hay otros que pretenden ese puesto. Por eso, su seguridad está en la medida en que esté rodeado por la familiaridad, estaba formando a su hijo para que sea su mano derecha", indicó.

La captura es un duro golpe a la línea de mando de Sendero Luminoso, indicó YarangaFuente: Mininter

Otro integrante del Comité Permanente de Sendero Luminoso capturado ayer es Iván Quispe Vargas (23) que, como ya se ha dicho, es hijo de 'Gabriel', otro de los Quispe Palomino. Además, 'Andrés' sería integrante del Comité Central de la organización terrorista.

¿Qué era lo que estaban haciendo estos 4 senderistas identificados por agentes de inteligencia? Pedro Yaranga indicó que se trataba de un "grupo de avanzada" encargado de hacer reglaje a comisarías y bases del Ejército.

"Este es un grupo de avanzada y su presencia no puede estar dirigida a una acción social, sino al cumplimiento de las acciones de su partido, eso es el reglaje tanto a bases militares como policiales. Al cerrar el año, ellos querían hacer una acción importante", indicó.

¿Cómo golpea a Sendero Luminoso?

Pedro Yaranga indicó que con estas capturas se deja "demasiado vulnerable" a Víctor Quispe Palomino, por lo que recomendó ser "bastante vigilantes y continuar con operaciones especiales: intervenir, capturar o abatir sin mayores consecuencias".

Pero la importancia del operativo no solo radicaría en el debilitamiento de SL sino también en la información que se podría obtener a través de los detenidos.

"(Obtener información) es la importancia de cuando no se abate, sino que se captura. Dirán que estos son mandos importantes y no van a hablar, pero la Policía está preparada para eso (…) No solo es una cuestión de refrescar (la información), sino que van a dar datos importantísimos, (como de) secuestrados por la organización. Todo eso lo sabe 'José hijo', precisó.

"Esto va a permitir no solo refrescar el tema de las informaciones, porque cada año toman precauciones estos grupos. Normalmente, retroceden un poco para revisar todo lo mal que han hecho y realizar un relanzamiento (…) para sorprender a las FF.AA. y a la PNP. Cuando la fiera está herida, siempre hay que tener mucho cuidado", puntualizó.