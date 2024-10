¿Cuáles son las estrategias para una lucha más eficaz contra la inseguridad ciudadana? Expertos plantean propuestas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Cuáles son las estrategias para una lucha más eficaz contra la inseguridad ciudadana?

El exministro del Interior, Clúber Aliaga, y el exjefe del gabinete de asesores del Mininter, Luis Herrera, afirmaron en Enfoque de los Sábados que el Gobierno implementa medidas populistas y no tiene liderazgo para luchar contra la criminalidad en el país. | Fuente: RPP

El exministro del Interior Clúber Aliaga y el exjefe del gabinete de asesores del Mininter Luis Herrera analizaron en Enfoque de los Sábados la estrategia del Gobierno contra la criminalidad y lanzaron propuestas para luchar contra este problema.

"Están poniendo en libertad a delincuentes"

Clúber Aliaga afirmó que es "totalmente populista" y "alejada de la realidad" la medida del Poder Ejecutivo para controlar a ciudadanos venezolanos con contratos de trabajo y alquiler y la propuesta de prohibir el traslado de dos personas en una motocicleta.

"Los delincuentes habituales, los delincuentes profesionales son aquellas personas que se han decidido a vivir de la delincuencia. Entonces, nuestra puntería como Estado debe ser contra ellos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? No soltarlos con absoluta facilidad. Si solamente Fiscalía y Poder Judicial no suelta a los delincuentes habituales, profesionales que generalmente son los que integran bandas y organizaciones criminales y se dedican a cometer delitos violentos; la incidencia delictiva en el país disminuirá enormemente", dijo.

En ese sentido, Clúber Aliaga insistió en cuestionar la labor del Ministerio Público y Poder Judicial porque, a su parecer, no estarían apoyando a erradicar la delincuencia.

"Acá hay una absoluta incompetencia de personas que tienen que velar por la seguridad de los peruanos y no saben a quién están poniendo en libertad. Están poniendo en libertad a delincuentes que lo único que saben hacer es cometer delitos, y lo único que quieren hacer es cometer delitos. Entonces, a esas personas no se les puede dar libertad, lo que tenemos que hacer es, a ese tipo de delitos juzgarlos e investigarlos con detención, no en libertad", expresó.

El exministro consideró que es necesario la integración de todas las autoridades en la lucha contra la inseguridad ciudadana y es un requisito corregir muchas normas, inclusive el Código Procesal Penal

"El tema legal es fundamental. Debemos tener leyes más sabias y que respondan realmente a nuestra realidad. Pero ahorita, ¿qué es lo que debemos hacer estratégicamente? Primero, evitar soltar con facilidad a los delincuentes (...) segundo, lo que hay que hacer es empoderar a la policía. Y tercero (...) lo que tiene que hacer ahorita la Policía urgentemente es tratar de que su trabajo de investigación criminal, donde ella es responsable de investigación preliminar, acopie los elementos de medios de prueba y evite que estos delincuentes salgan en libertad y que se acelere el sistema de justicia", manifestó.

"Modelo garantista"

Luis Herrera afirmó que falta un liderazgo en la Presidencia de la República para cambiar un modelo "garantista" e implementar un modelo penal donde el delincuente es considerado un enemigo del Estado.

"En los últimos veinte años el delito se ha quintuplicado en el Perú, producto de la implementación de un modelo garantista que ha relajado la capacidad del Estado de imponer la ley. Pero ese es parte del problema. El otro problema es que el Estado mismo ha hecho eco y ha tomado para sí este garantismo. Lo que dice el ministro y lo que dice el primer ministro y la presidenta de que el sistema de justicia no los deja, tampoco es cierto", opinó.

El exfuncionario aclaró que las reglas de enfrentamiento vigentes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional protege a la víctima del delito y del abuso del poder.

"Cuidado, no solamente tienes que proteger a la víctima del delito, también tienes que proteger al delincuente. Entonces, bajo ese modelo garantista nunca vamos a poder derrotar el crimen porque tenemos la capacidad del Estado de imponer la ley amarrada. Ningún efectivo policial, ningún efectivo militar con estas reglas de enfrentamiento puede hacer nada realmente. Por eso es por lo que los fiscales terminan denunciando al personal policial militar por normas que el propio Poder Ejecutivo promulga", dijo.

Para Luis Herrera hay una "necesidad básica" de tener una Policía "empoderada" a través de una buena formación y equipamiento, con los instrumentos legales que garanticen un buen trabajo.

"Tenemos ministros desconectados con la realidad y que tampoco leen las propias normas emitidas por su propio Gobierno. El índice global de crimen organizado de Naciones Unidas del año pasado revela que, de una lista de 195 países, donde el número uno es el más inseguro, el Perú está en el puesto 32. Ese es el nivel de peligro en el que estamos", afirmó.

Además, Luis Herrera advirtió que, si la presidenta Dina Boluarte no cambia al gabinete ministerial y un cambio completo dentro del Ministerio del Interior, entonces la delincuencia puede llegar a ser un tema "irreversible".

"Primero, cambiar el gabinete para recuperar la confianza. Ya ni siquiera el ministro del Interior es el gabinete completo. Segundo, tiene que convocar al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y aprobar la nueva doctrina de lucha, que es justamente el derecho penal del enemigo, y que lo firmen (...) y, en tercer lugar, en el nivel operativo tiene que implementar control territorial. Y para implementar el control territorial tiene que establecer mando único en dos cosas: inteligencia, investigación criminal. Y finalmente, como dice el general Aliaga, dinero", dijo.