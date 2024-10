"El estado de emergencia ha fracasado": alcalde de Ate pide la renuncia del ministro del Interior

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Franco Vidal: "El estado de emergencia ha fracasado en Ate"

Alcalde de Ate pide la renuncia del ministro del Interior tras "fracasado" de estado de emergencia | Fuente: RPP

El alcalde del distrito de Ate, Franco Vidal, aseguró que el estado de emergencia ha "fracasado", tras la muerte de seis personas en las últimas horas en su distrito, por lo que solicitó la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

En Ampliación de Noticias, cuestionó la falta de "un trabajo serio" por parte del Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana.

"Lo he señalado de manera abierta que el estado de emergencia ha fracaso en Ate y en todo el país porque los resultados que se ve es el aumento de la ola de crímenes y no se ha reducido en lo absoluto. Y medidas populistas de parte del Gobierno y de otros sectores no tenemos hoy un resultado", dijo.

Franco Vidal reclamó una mayor presencia de policías en las comisarías y que puedan tener más recursos. Afirmó que cinco comisarios del distrito de Ate han informado que no cuentan con camionetas, motos, ni personal para patrullar las calles.

"Necesitamos que los policías tengan una preparación firme. Si tenemos personas que no se han formado lo suficiente en la escuela, vamos a tener lo que ya se tuvo hace algunos años, ustedes recordarán que un policía disparó a otro y lo mató. No sabía utilizar su propia arma de fuego. Entonces, situaciones como esa nos llevan a pensar que vamos a tener policías poco preparados. Y ahora, ¿por qué no hay muchos policías? Porque ya los ciudadanos no quieren ser policías. Uno, porque les pagan muy poco. Otro, porque las justicia no los defiende. Si un policía quiere enfrentar a un delincuente y lo abate, se va preso", expresó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

"No hay una estrategia real"

De otro lado, Franco Vidal calificó de "deficiente" el trabajo que viene realizado el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por la incapacidad para escuchar a los alcaldes a través de una mesa de diálogo junto a los alcaldes.

"Yo creo que sí (se debe cambiar al ministro) Yo creo que sí, porque no hay una estrategia real. El estado de emergencia ha fracasado", manifestó.

El alcalde recordó que en la primera semana que se declaró Ate en estado de emergencia solicitó al ministro del Interior para realizar una reunión y articular un plan de trabajo con los comisarios del distrito. Sin embargo, aseguró que Juan José Santiváñez "nunca llegó".

"Trabajé con los cinco comisarios, vimos la forma de poder distribuir, a pesar, que yo no tengo injerencia en la policía, los alcaldes no tenemos injerencia en la policía, pero trabajamos en base al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, una estrategia de seguridad ciudadana en Ate. También me reuní, y aquí sí resalto el trabajo con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a quienes les dije los puntos críticos del distrito", manifestó.

Podcast recomendado Lo que funciona en la lucha contra la criminalidad. El paro de los transportistas en Lima y Callao debería convertirse en un punto de inflexión: es insoportable trabajar cuando crece el número de sicarios dispuestos a matar a los que se niegan a pagar cupos. Leer más Las cosas como son | podcast Lo que funciona en la lucha contra la criminalidad