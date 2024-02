Cuatro nuevos ministros sin Hoja de Ruta, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Aunque algunos de los cambios no constituyen una sorpresa, se han producido pocas horas después de que Boluarte reafirmara que la armonía prevalece en el Ejecutivo.

La presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola procedieron ayer a juramentar a cuatro nuevos miembros del Gabinete Ministerial. Aunque algunos de los cambios no constituyen una sorpresa, se han producido pocas horas después de que Boluarte reafirmara que la armonía prevalece en el Ejecutivo. Es probable que algunos cambios se deban a razones específicas y hasta no conocidas de los respectivos sectores y otros a la voluntad de apagar focos permanentes de crítica para refrescar la imagen de un gobierno que goza de muy escaso respaldo popular. Lo real es que son cuatro sectores que cambian de titular: Economía y Finanzas, Energía y Minas, Defensa y Medio Ambiente. El más esperado y trascendente es sin duda el cambio en el MEF. Aunque el saliente Alex Contreras realizó un verdadero canto del cisne reiterando que el crecimiento llegará este año al 3%, la dupla Boluarte-Otárola decidió cambiarlo por el economista José Arista, quien ya se desempeñó en el cargo durante el efímero gobierno de Manuel Merino. Fue también ministro de Agricultura bajo Pedro Pablo Kuzcynski. El ministro Oscar Vera deja Energía y Minas después de haber formulado múltiples promesas sin asomo de cumplimiento: sobre Petroperú, sobre la inversión minera, sobre yacimientos de hidrocarburos frente a la costa norte, sobre la industria petroquímica y un largo etcétera. En su reemplazo entra el ingeniero Rómulo Mucho quien ha sido viceministro del sector bajo Toledo y desde entonces un apóstol de la articulación entre minería y agricultura. En Defensa, el nuevo ministro Walter Astudillo, general retirado, tendrá que mostrar su competencia en materia de seguridad ciudadana y esclarecer graves denuncias de los últimas semanas: armas peruanas en el Ecuador, robo de gasolina en unidades del Ejército. Y finalmente, un especialista del sector Medio Ambiente asume una cartera que nunca ha sido una prioridad para el actual Ejecutivo. Quizás lo más llamativo es la permanencia del ministro del Interior, que tendrá que defenderse en el Congreso. Y desde luego la del propio Otárola, por mucho que diga que el Ejecutivo no gobierna para las encuestas.

