El excongresista aseguró también que rechazó ser vocero de Perú Libre en la campaña presidencial pasada | Fuente: RPP

El extitular del Congreso Daniel Abugattás reveló este miércoles que hace unos meses había aceptado ser primer ministro del presidente Pedro Castillo, luego de que el mandatario le ofreciera personalmente el puesto.

Abugattás señaló en "Las Cosas Como Son" de RPP que el jefe de Estado lo invitó a tomar un café para tener una interesante charla sobre las necesidades del país y en un momento le presentó la posibilidad de ser el titular de la PCM.

"Es más me ofreció la Presidencia del Consejo de Ministros, pero no me dijo por qué yo. Creo que él añoraba tener un escudero como tuvo Ollanta Humala en su momento de campaña. Eso me lo hicieron saber durante la segunda vuelta porque (Pedro Castillo) me estaba buscando y no acepté. (...) Yo rechacé ser vocero en la campaña electoral. Tiempo después acepté el premierato, pero creo que se prefirió a Valer”, explicó el extitular del Congreso.





Lamentó que el mandatario siga atado a Vladimir Cerrón y consideró que Castillo "no puede respirar" por culpa del exgobernador regional de Junín.

"A llegado a un nivel de inutilidad total. El hombre no puede respirar si no es bajo la sombra de Cerrón. Qué le sabrá Cerrón a Pedro Castillo. Pero con este tipo de dependencias, hay algo muy fuerte detrás como por ejemplo cómo se manejo el dinero en la campaña", expresó Abugattás.

Para el excongresista en estos momento el presidente ya se aseguró su no vacancia porque la oposición jamás llegará a los votos necesarios.