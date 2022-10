Daniel Soria fue retirado de su cargo en febrero de este año por decisión del gobierno de Pedro Castillo | Fuente: Andina

El exprocurador general Daniel Soria logró su reposición al cargo. El Segundo Juzgado Constitucional de Lima declaró fundado el recurso de amparo que presentó el funcionario y que ordena al Poder Ejecutivo restituirlo en su cargo tras ser separado en febrero de este año.

"Declarar FUNDADA la demanda interpuesta por Don Daniel Soria Luján contra el Despacho Presidencial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Declarar nula Resolución Suprema N° 024-2022-JUS; y, consecuentemente se mantenga la vigencia de la Resolución Suprema N° 017-2020-JUS. Ordenar a la demandada proceda a reponer al demandante en su cargo de Procurador General del Estado", se lee en el documento.

El Ministerio de Justicia dio por concluida en febrero pasado la designación de Daniel Soria como procurador general del Estado en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. En su lugar, el Gobierno había designado a la abogada María Aurora Caruajulca Quispe con una resolución que lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y del entonces titular del Minjus, Ángel Yldefonso.

En diversas declaraciones a la prensa, Daniel Soria advirtió irregularidades al dar por concluida su designación, así como la vinculación de esta decisión del Ejecutivo con la denuncia que presentó contra el presidente Pedro Castillo por patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

Según la resolución del Poder Judicial, Soria Luján no solo ejercía el cargo de procurador general sino también el de presidente del Consejo Directivo, cuyo mandato es de cinco años.



"Dicho funcionario por ley es designado como presidente del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado por un mandato de cinco años; y que, para ser removido de dicho cargo existen causales previstas por Ley; las cuales, que en el presente caso no se aprecia hayan sido desarrolladas en la Resolución Suprema materia de la presente demanda constitucional", se precisa en el documento.

Renuncia de Javier León

La resolución que ordena que Daniel Soria vuelva a la Procuraduría se da luego de que el último domingo, Javier León anunciara su declinación al cargo de procurador general del Estado, al cual había sido designado el pasado 6 de octubre.

Esto luego de que se difundiera que fue investigado en Fiscalía por el presunto delito de fraude procesal a favor de Fernando Zevallos, condenado exdueño de Aerocontinente.

“Yo me siento orgulloso de estar sentado aquí, pero, desafortunadamente, este hecho no solo me afecta a mí, sino afecta a mi familia y, en medida de eso, he tomado la decisión de declinar al cargo”, indicó en conferencia de prensa.

Según precisó, esta decisión es netamente personal y dijo que la había consultado con su familia ante los problemas que podrían generarle los cuestionamientos en su contra.

Javier León señaló también que no ha recibido ninguna presión del Gobierno y que recién daría cuenta de su decisión al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero. Asimismo, indicó que estos cuestionamientos no buscan afectarlo a él, sino al Ejecutivo.