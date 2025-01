Julio Demartini dice que hablará con Boluarte para definir su continuidad en el Gabinete tras inicio de investigación por caso Qali Warma

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Julio Demartini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, indicó este domingo que hablará con la presidenta Dina Boluarte para definir el tema de su continuidad en el Gobierno, tras el inicio de una investigación fiscal en el marco del caso Qali Warma.

Fiscalía dispuso el último viernes iniciar diligencias preliminares contra Demartini, como presunto autor de los delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia, algo que el ministro consideró “inaceptable”, pues dijo que ha sido vinculado a este caso por dichos de terceros.

“Uno se siente bastante desilusionado de estas cosas y, por supuesto, que hace meditar esto que tendré que conversar con la presidenta de la República, que es la que me ha dado la confianza”, dijo al dominical Panorama.

“Sobre este tema no lo he conversado a este nivel, pero estoy seguro que habrá la oportunidad para conversarlo y para que con ella meditemos, porque es un tema demasiado desagradable. Uno tiene una reputación, uno tiene una familia y uno tiene una línea de trabajo que la conoce muchísima gente”, añadió.

Vínculo con Carlos Guillén

El ministro Julio Demartini también fue consultado sobre si tiene vínculos con Carlos Guillén Anchayhua, quien es acusado de haber intentado sobornar a la principal testigo del caso 'Qali Warma', Noemí Alvarado, excoordinadora de ventas de Frigoinca, y también ha sido comprendido en la investigación.

Según dio cuenta al dominical, lo vio durante el velorio del exviceministro del sector William Contreras y dijo que, desde entonces, esta persona habría intentado hacer parecer mediante mensajes en WhatsApp de que ambos tenían una relación de cercanía.

“Acá hay un tema de querer vincular de querer ensuciar, enredar el caso. Ese último chat, no es un chat de reclamo del señor Guillén. A mí me pareció raro, porque me pasa aparentemente una notificación y cuando a mí me pasan una notificación digo 'yo por qué tengo que ver una notificación de una persona con la que no me une más nada que haberlo visto dos veces'”, dijo.

“Ahí le pongo: 'Oiga, por qué usted está queriendo hacer ver que tenemos una cercanía que no existe' y la respuesta que me da es: 'Disculpe, doctor'”, agregó.

Precisó que su primera comunicación con Guillén fue el pasado 4 de noviembre, cuando este le envió un mensaje de WhatsApp a su número privado, el cual le había entregado durante un segundo encuentro en el Congreso. Durante el dominical, Demartini mostró una serie de capturas de pantalla de la conversación entre ambos.