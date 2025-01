Denuncian que personaje allegado a Dina Boluarte habría tratado de sobornar a testigo clave del caso Qali Warma

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un audio en poder de la Fiscalía de la Nación revelaría un supuesto intento de soborno a la principal testigo del caso Qali Warma, Noemí Alvarado, por parte de Carlos Guillén Anchayhua, a quien un informe de Latina señala como persona allegada a la presidenta Dina Boluarte.

Según el reportaje, Guillén Anchayhua se presentó ante Alvarado, coordinadora de ventas de Frigoinca, empresa que habría entregado conservas en mal estado al extinto programa social Qali Warma.

El informe detalló que Guillén dijo acudir en nombre del ministro de Educación, Morgan Quero, y ofreció trabajo a Alvarado y a su hermana a cambio de información sobre la posible implicación de otros miembros del Gobierno en la presunta trama de corrupción.

Guillén Anchayhua también dijo conocer al titular de desarrollo e inclusión social, Julio Demartini.

El encuentro entre Guillén y Alvarado tuvo lugar el 18 de diciembre en el edificio donde reside la testigo. La visita quedó registrada en el cuaderno de visitas del edificio y las cámaras de seguridad del inmueble.

Además, la reunión fue grabada en un audio que ya obra en poder del Ministerio Público, que inició una investigación por obstrucción a la justicia y negociación incompatible contra Demartini.

En declaraciones el jueves a RPP, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, sostuvo que no tiene vinculación con Carlos Guillén y que presentó una denuncia en su contra.

“Es un señor que, entiendo, es periodista de estos medios del interior. Son como tantas personas que se acercan a los ministerios, que dicen que tienen información para ayudar a las gestiones. Lo he conocido de atender a muchas personas, también lo he atendido a él. No ha dicho nada espectacular, pero no me une ninguna amistad, ningún contrato ni ninguna relación con este señor que, aparentemente, está simulando algunas cosas para ofrecer favores”, declaró.

Personaje allegado a la presidenta Dina Boluarte y su hermano Nicanor

Latina sostuvo que Guillén Anchayhua es un personaje cercano a la jefa de Estado. El reportaje indica que él se habría reunido con la mandataria el 31 de enero de 2023, según el libro de visitas de Palacio de Gobierno.

El medio de comunicación mostró fotografías y videos en los que se le ve junto a ella en actos públicos. También se le observa a Carlos Guillen compartiendo con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta y actualmente no habido desde el Poder Judicial ordenó su prisión preventiva.