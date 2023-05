Dengue en el Perú: el Gobierno amplió el estado de emergencia sanitaria en 20 regiones por aumento de casos

El Ejecutivo dispuso la ampliación del estado de emergencia sanitaria en "222 distritos de 19 departamentos y de la Provincia Constitucional del Callao", debido al incremento de casos de dengue en el país.

La medida fue establecida mediante Decreto Supremo publicado hoy, sábado, en el diario oficial El Peruano, con las rúbricas de la presidenta Dina Boluarte y de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez.

Dicha ampliación entrará en vigor el próximo 25 de mayo y tendrá una vigencia de 120 días calendario.

Las jurisdicciones comprendidas son Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima (Lima Provincia y Lima Metropolitana), Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali; además del Callao.

Vale resaltar que, el pasado 22 de febrero, ya se había decretado el estado de emergencia sanitaria en 59 distritos de 13 regiones del país, por un lapso de 90 días calendario.

Medida anunciada

La titular del Minsa, Rosa Gutiérrez, ya había adelantado la prolongación del estado de emergencia, el pasado miércoles, cuando se registró que el dengue había provocado la muerte de 72 personas y la infección de 69 mil 534.

"Las acciones técnicas e inmediatas son la declaratoria de emergencia, no solamente de las trece regiones, se está ampliando a 20 regiones y de 59 distritos a 226 distritos en el país. Son acciones concretas, técnicas. Y la disposición de 35 millones para poder transferir a los gobiernos regionales e intensificar el trabajo por un promedio de 120 días", señaló en conferencia de prensa.

Por otro lado, con respecto a la posibilidad de contar con una vacuna contra el dengue, la titular del Minsa dijo que todavía no hay dosis que cuente con la acreditación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pero hizo una invitación para que los laboratorios puedan presentar sus propuestas.

"La vacuna no está disponible directamente en este momento, pero tenemos la posibilidad de que se pueda dar pronto. En ese sentido, invitamos a todos los laboratorios para que puedan presentar sus registros sanitarios", precisó.

"La vacuna contra el dengue aún no están acreditadas por la OPS. Hay que tenerlo clarísimo para no distorsionar la información (...). Mientras no exista esta acreditación, no podemos traer ninguna vacuna", finalizó.